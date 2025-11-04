Kích hoạt trực chiến 24/24 ứng phó bão Kalmaegi ở Gia Lai

Ngày 4.11, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, nhằm ứng phó bão Kalmaegi, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản. Các tổ công tác được cử xuống cơ sở nắm tình hình, phối hợp chính quyền địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Lực lượng Bộ đội biên phòng giúp ngư dân Gia Lai chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Cùng với đó, các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai được cập nhật, điều chỉnh sát với thực tế, quán triệt phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 46 ô tô, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng, 147 nhà bạt, 4.364 áo phao, phao tròn… sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp do bão Kalmaegi gây ra.

Để chủ động xử lý tình huống, Bộ CHQS tỉnh thiết lập 2 sở chỉ huy lâm thời tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 (Hoài Nhơn Nam) và khu vực 2 (Đăk Pơ), đồng thời duy trì Sở chỉ huy thường xuyên tại Bộ CHQS tỉnh.

Sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân khi bão Kalmaegi đổ bộ

Đại tá Trần Tiến Hải, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết những ngày qua, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương giúp dân chằng chống nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân ở các khu vực xung yếu khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Các đơn vị biên phòng cũng tăng cường trực canh, cập nhật liên tục diễn biến bão, mưa lũ; rà soát kho tàng, doanh trại; dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện để cơ động nhanh khi có lệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Châu (Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) giúp dân di dời thuyền, thúng về nơi an toàn trước bão Kalmaegi ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Đến trưa 4.11, các đồn biên phòng tuyến biển đã phối hợp với cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan rà soát, sắp xếp khu vực neo đậu tàu thuyền tránh bão an toàn. Lực lượng chức năng đã thông báo, tuyên truyền cho 1.650 lượt tàu thuyền với 11.550 lao động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão Kalmaegi, chủ động phòng tránh và thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện có 5.195 tàu với 36.379 ngư dân đang neo đậu an toàn tại các bãi tránh bão của địa phương; 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được gia cố. Tuy nhiên, vẫn còn 575 tàu với 4.025 ngư dân đang hoạt động trên biển, được lực lượng chức năng duy trì liên lạc thường xuyên để hướng dẫn vào nơi trú ẩn an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn (Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) tuyên truyền, vận động ngư dân chủ động chống bão Kalmaegi ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực quân số, trực phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Trên các địa bàn xung yếu, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã trực tiếp đến từng khu dân cư, bến tàu, vận động ngư dân không chủ quan, không ra khơi khi bão Kalmaegi tiến gần; đồng thời duy trì hệ thống thông tin liên lạc 24/24 để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở và ngập úng Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ ngày 6 - 8.11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Khu vực phía tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 80 - 150 mm, cục bộ trên 200 mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng trên diện rộng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực địa hình dốc, nền đất yếu. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt lưu ý các hiện tượng lốc xoáy, sét đánh, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến tính mạng, vật nuôi và tài sản.



