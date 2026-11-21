Theo kết quả được UBND P.Phương Liệt (Hà Nội) công bố, mẫu thịt lợn nhũn, bở bất thường được giao đến Trường mầm non Phương Liệt khi đem đi kiểm nghiệm chuyên sâu không phát hiện 3 chất tạo nạc Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol.

Trường mầm non Phương Liệt đã chọn nhà cung cấp mới sau 2 ngày liên tiếp phát hiện Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp thịt lợn nhũn, bở ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bà Lê Thị Thanh Bình, chuyên gia trong lĩnh vực y tế, cho rằng, thịt lợn nhũn, bở bất thường có thể do nhiều nguyên nhân, như lợn bị stress trước khi giết mổ, điều kiện bảo quản không bảo đảm hoặc thịt bị nhiễm vi sinh vật.

Với giả thuyết lợn bị stress trước khi giết mổ, bà Bình cho biết, tình trạng này có thể làm thay đổi độ pH của thịt, gây biến tính protein và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Để kiểm chứng, cần xét nghiệm độ pH và chỉ số TVB (tổng lượng nitơ bazơ bay hơi sinh ra khi protein và các hợp chất chứa nitơ bị vi sinh vật, enzyme phân hủy), qua đó đánh giá mức độ phân giải protein.

Nguyên nhân khác bà Bình chỉ ra là bảo quản không đúng cách: thịt liên tục được cấp đông, rã đông rồi lại cấp đông hoặc chịu nhiệt độ thất thường. Quá trình này cũng có thể khiến protein trong thịt biến đổi, làm thịt mất độ đàn hồi, trở nên nhũn, bở dù chưa có dấu hiệu ôi thiu rõ rệt.

Nếu nghi thịt nhiễm khuẩn, theo bà Bình, cần xét nghiệm vi sinh để xác định sự hiện diện của vi khuẩn gây bệnh như E.coli, Salmonella, Staphylococcus. Nếu nghi tồn dư hóa chất, kim loại nặng hoặc chất cấm khác, cơ quan chức năng cũng cần căn cứ dấu hiệu, nguy cơ cụ thể để chọn chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp.

"Không thể chỉ dựa vào kết quả kiểm nghiệm 3 chất tạo nạc để kết luận thịt lợn có bảo đảm chất lượng, an toàn hay không. Muốn xác định nguyên nhân thịt nhũn, bở phải xem xét từng khả năng và thực hiện những xét nghiệm tương ứng", bà Bình nói.

Bà Bình cho rằng, với những thông tin kiểm nghiệm được UBND phương Phương Liệt công bố thì chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân khiến thịt lợn nhũn, bở, cũng như đánh giá đầy đủ chất lượng và mức độ an toàn của mẫu thịt đem đi kiểm nghiệm.

Chính quyền sở tại chỉ công bố 3 chỉ số chất tạo nạc đối với mẫu thịt lợn nhũn, bở khiến nhiều phụ huynh băn khoăn

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cần làm rõ các chỉ tiêu kiểm nghiệm thịt lợn nhũn bở còn thiếu

Trong khi đó, luật sư Trần Thị Lan Phương, Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Đa Phương (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), cho rằng, kết quả kiểm nghiệm 3 chất tạo nạc chưa trả lời được câu hỏi phụ huynh đặt ra từ đầu: thịt lợn nhũn, bở giao đến trường 2 ngày liên tiếp có dấu hiệu ôi hỏng hay không.

Theo luật sư Phương, căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7046:2019 về thịt tươi, khi đánh giá dấu hiệu phân hủy của thịt cần xem xét các chỉ tiêu hóa học như amoniac (NH₃) và hydro sulfua (H₂S). Hàm lượng amoniac không được vượt quá 35 mg/100 g, phản ứng định tính hydro sulfua phải âm tính.

Các kết quả này cần được xem xét cùng đánh giá cảm quan về mùi, màu sắc, độ đàn hồi của thịt tại thời điểm giao nhận và kết quả kiểm nghiệm vi sinh, chẳng hạn tổng số vi sinh vật hiếu khí (chỉ tiêu phản ánh độ tươi ngon, điều kiện vệ sinh chế biến và khả năng bảo quản của thực phẩm).

Tuy nhiên, theo luật sư Phương, thông tin công bố về kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt tại Trường mầm non Phương Liệt chưa đề cập các chỉ tiêu này. Việc không phát hiện 3 chất tạo nạc không đồng nghĩa với việc đã loại trừ các nguy cơ khác hoặc chứng minh thịt bảo đảm chất lượng.

"Nhà trường đã đổi nhà cung cấp. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn cần được biết điều gì đã xảy ra với thực phẩm giao đến bếp ăn của con mình. Mặt khác, lý do gì mà phường chỉ công bố kiểm nghiệm 3 chất tạo nạc mà không công bố kiểm tra vi sinh (nếu có) khi dấu hiệu cảm quan về chất lượng thịt đã thấy rõ", luật sư Phương đặt vấn đề.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong 2 ngày liên tiếp 4 và 5.11, nhiều phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt phản ánh thịt lợn giao đến trường có biểu hiện nhũn, bở bất thường. Lo ngại về chất lượng thực phẩm, nhiều gia đình quyết định đón con về, không cho trẻ ăn tại trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường sau đó lấy 150 g mẫu thịt, gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm chuyên sâu. Trong khi chờ kết quả, ngày 6.11, nhà trường dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh và chọn nhà cung cấp mới.

Ngày 17.11, UBND P.Phương Liệt thông tin kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt lợn không phát hiện 3 chất tạo nạc, gồm: Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol.

Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm được công bố đã khiến nhiều phụ huynh bất ngờ, thậm chí "sốc" vì chỉ đề cập đến 3 chất tạo nạc. Từ đó, phụ huynh mong muốn nhà trường công khai đầy đủ các chỉ số an toàn thực phẩm khác nếu có để có thể đánh giá đầy đủ chất lượng thực phẩm đã kiểm định.