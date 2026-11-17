Ngày 17.11, UBND P.Phương Liệt (Hà Nội) phát đi thông tin về kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt lợn do phụ huynh phản ánh có biểu hiện nhũn, bở nát được cung cấp cho bữa ăn bán trú tại Trường mầm non Phương Liệt.

Phụ huynh đón trẻ về nhà khi 2 ngày liên tiếp phát hiện thịt lợn nhũn bở ở Trường mầm non Phương Liệt ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, kết quả kiểm nghiệm chuyên sâu đối với 150 g mẫu thịt gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thể hiện mẫu thịt không phát hiện các chất Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol (là các chất có tác dụng tạo nạc, kích thích tăng trưởng - PV).

Trao đổi với Thanh Niên sau khi tiếp nhận thông tin từ UBND phường, một phụ huynh có con theo học tại Trường mầm non Phương Liệt cho biết, bản thân rất bất ngờ, thậm chí "sốc" trước nội dung được công bố, bởi kết quả kiểm nghiệm mới chỉ đề cập đến 3 chất tạo nạc.

Theo phụ huynh này, vấn đề khiến các gia đình băn khoăn là tại sao cơ quan chức năng chỉ công bố kết quả kiểm nghiệm 3 chỉ số nói trên, trong khi chất lượng và độ an toàn của thực phẩm còn liên quan đến nhiều chỉ tiêu khác.

"Thực tế, một mẫu thực phẩm muốn đánh giá đạt chuẩn không thể chỉ dựa vào các chỉ số chất tạo nạc. Còn phải kiểm tra vi sinh, kim loại nặng, tồn dư kháng sinh, ký sinh trùng và nhiều chỉ số khác.

Vì vậy, phụ huynh muốn biết cơ quan chức năng đã kiểm nghiệm bao nhiêu chỉ số và công bố tất cả chỉ số đã đăng ký. Nếu chỉ kiểm nghiệm 3 chỉ số nêu trên thì cần nêu rõ lý do vì sao phạm vi kiểm nghiệm chỉ số là như vậy", phụ huynh đặt vấn đề.

Cạnh đó, nhiều phụ huynh mong muốn sẽ có buổi làm việc trực tiếp giữa chính quyền, nhà trường và phụ huynh để giải đáp những thắc mắc liên quan đến vụ việc, thay vì chỉ công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBND P.Phương Liệt.

Đáng chú ý, một phụ huynh khác cho hay, việc nhà trường thay đổi nhà cung cấp thực phẩm từ ngày 6.11 cũng là vấn đề cần được giải thích rõ. Bởi lẽ, nếu kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thịt không phát hiện các chất tạo nạc bị cấm, cần làm rõ căn cứ và lý do chấm dứt việc cung cấp thực phẩm của đơn vị cũ.

"Nếu không được giải đáp thỏa đáng, phụ huynh sẽ tiếp tục gửi kiến nghị lên thành phố, bởi không thể trả lời qua loa như vậy", vị phụ huynh này cho hay.

Trong chiều 17.11, PV Thanh Niên đã liên hệ lãnh đạo UBND P.Phương Liệt, lãnh đạo nhà trường để có thêm thông tin nhằm giải đáp băn khoăn của các phụ huynh nhưng không nhận được phản hồi.

Như Thanh Niên đã phản ánh, liên tiếp trong ngày 4 và 5.11, nhiều phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt phản ánh tình trạng thịt lợn có biểu hiện nhũn, bở bất thường. Vụ việc khiến nhiều gia đình lo ngại về chất lượng thực phẩm và quyết định đón con về, không tiếp tục cho trẻ ăn bán trú.

Sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường đã lấy 150 g mẫu thịt gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Trong quá trình chờ kết quả kiểm nghiệm, ngày 6.11, Trường mầm non Phương Liệt đã dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh, đồng thời lựa chọn nhà cung cấp mới là Công ty CP đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long.