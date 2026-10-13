UBTVQH đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng cùng các bộ, ngành, địa phương. Mặc dù tình hình quốc tế diễn biến phức tạp song KT-XH vẫn duy trì đà tăng trưởng cao; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán ở mức cao, bội chi ngân sách trong giới hạn cho phép…

Để hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục tập trung kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; làm rõ khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và vai trò đóng góp của các cực tăng trưởng. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân năng suất lao động chưa đạt mục tiêu; đánh giá chất lượng xuất khẩu, giá trị gia tăng tạo ra trong nước; tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật, năng lực thực thi của chính quyền cấp xã; làm rõ những khó khăn về vốn, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

UBTVQH cũng đề nghị những tháng cuối năm cần tập trung bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

Về dự kiến kế hoạch năm 2027, UBTVQH lưu ý tiếp tục rà soát kỹ, làm rõ hơn tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với yêu cầu kiểm soát lạm phát; tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nhất là nguồn lực đầu tư tư nhân, thúc đẩy KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Chiều cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo các báo cáo liên quan đến kiến nghị của cử tri và công tác dân nguyện. Bên cạnh sự phấn khởi trước những kết quả mà đất nước đã đạt được, cử tri và nhân dân còn quan tâm, lo lắng nhiều vấn đề như tình trạng quá tải công việc của cán bộ, công chức cấp xã; sản xuất, buôn bán hàng giả; tình trạng ngập lụt; nội dung xấu độc từ video AI ngắn; giá xăng dầu tác động đến chi phí sản xuất, giá hàng hóa...