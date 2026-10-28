Kiểm tra định kỳ trên máy tính: Nên thực hiện từng phần và có lộ trình

Theo Bộ GD-ĐT, ở cấp THCS, THPT, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Theo Bộ GD-ĐT, ở cấp THCS, THPT, nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện ẢNH: NHẬT THỊNH

"Hình thức kiểm tra phải được thông báo trước đến học sinh (HS) và cha mẹ HS về yêu cầu kỹ thuật. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ, truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. HS khuyết tật được điều chỉnh hợp lý khi kiểm tra trên máy tính; trường hợp không thể tham gia kể cả khi đã điều chỉnh, HS được kiểm tra trên giấy", Bộ GD-ĐT lưu ý.

PGS Chu Cẩm Thơ, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục (Viện Khoa học giáo dục VN), cũng cho rằng điều quan trọng không kém hệ thống hạ tầng cơ sở là hệ thống về con người: kỹ năng tổ chức thi trên máy tính hiện mới triển khai ở một số đại học chứ chưa phải tất cả. Do đó, sở GD-ĐT phải tập huấn gần như từ đầu cho đội ngũ. Cạnh đó là tính thích ứng của người thi, nhiều HS chưa thực sự sẵn sàng cho phương thức thi trên máy tính. Vậy làm thế nào để các em tập dượt và hiểu rằng bản chất thi trên máy tính tương đương thi trên giấy và đảm bảo tính công bằng. Do vậy, cần nghiên cứu, đánh giá và triển khai từng phần và có lộ trình chứ chưa nên triển khai đại trà ngay.

Ông Phạm Phương Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (P.Dĩ An, TP.HCM), nhìn nhận chuyển từ kiểm tra trên giấy sang trên máy tính không chỉ là thay đổi phương tiện làm bài mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và công tác quản trị. Trong quá trình học tập, kiểm tra, đánh giá, HS cần được hình thành năng lực chuyên môn, giải quyết vấn đề, tự học và sử dụng công nghệ.

Học sinh tiểu học làm quen máy tính ảnh: Nhật Thịnh

Theo ông Bình, việc đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực gắn liền với đổi mới kiểm tra, đánh giá. Trong đó, trọng tâm là xây dựng, phát triển ngân hàng câu hỏi phù hợp với định thức kiểm tra, thi trên máy tính theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ và sở GD-ĐT.

Nhà trường cũng tăng cường đổi mới các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo hình thức trên máy tính để rèn luyện kỹ năng làm bài cho HS; chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt chú trọng các giải pháp về hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin.

Bên cạnh đó, trường thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh kế hoạch dạy học; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và các kỹ năng, nhất là kỹ năng số.