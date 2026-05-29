Kiểm tra xe tải vào TP.HCM, phát hiện 620 con vịt không kiểm dịch

Ngày 29.5, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tổng kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật từ tỉnh khác vào TP.HCM qua tuyến xa lộ Hà Nội.

Tổ công tác kiểm tra xe tải chở 620 con vịt

Theo ghi nhận, từ 19 giờ ngày 28.5, tổ công tác lập chốt ở xa lộ Hà Nội, hướng từ Đồng Nai vào TP.HCM, đoạn đối diện khu du lịch Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú). Đến hơn 21 giờ, tổ công tác dừng kiểm tra 5 xe tải chở gà, vịt, heo nhưng không phát hiện vi phạm.

Đến 22 giờ, tổ công tác tiếp tục dừng xe tải biển số 67H-011... do ông T.V.Q (47 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển, đang vận chuyển gia cầm. Ông Q. cho hay đang vận chuyển vịt từ Đồng Nai về khu vực huyện Hóc Môn cũ (TP.HCM) để bán.

Qua xác minh, trên xe có tổng số 620 con vịt, ước tính khoảng 2,2 tấn. Toàn bộ lô hàng này không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Q. về hành vi không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm và thực hiện kiểm dịch lại toàn bộ lô vịt trên.

Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ, sáng nay (29.5), Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2 (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) phối hợp UBND, Công an phường Thới An phát hiện, xử lý điểm giết mổ heo trái phép, ước tính khoảng 1,2 tấn thịt thành phẩm.

Hiện các vụ việc nói trên được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.