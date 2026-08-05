Kiến nghị đưa kim cương vào diện kinh doanh có điều kiện

Đề xuất được ông An nêu tại phiên thảo luận về dự án luật Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư, chiều 5.8.

Theo ông An, thời gian qua, kinh doanh vàng, kim cương diễn biến phức tạp. Đây là vấn đề lớn, cần bàn luận thêm.

Ông An đề xuất đưa kinh doanh kim cương vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vì loại hình kinh doanh này thậm chí phải áp dụng điều kiện chặt chẽ hơn.

Hiện nay tại dự thảo luật, phụ lục IV đang đề cập 141 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó có ngành nghề kinh doanh vàng (trừ vàng trang sức, mỹ nghệ), chưa hề đề cập tới kinh doanh kim cương.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đề xuất đưa kinh doanh kim cương vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ẢNH: GIA HÂN

Gần đây, nhiều vụ việc lùm xùm xảy ra trên thị trường kim cương liên quan tới chất lượng kiểm định, buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã làm lộ rõ không ít "lỗ hổng" trong quản lý.

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân đánh giá, thị trường kim cương Việt Nam có mức độ minh bạch thấp hơn đáng kể so với các trung tâm giao dịch kim cương trong khu vực như Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc).

Các thị trường đã xây dựng được hệ sinh thái quản lý dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ chế kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng. Thị trường kim cương Việt Nam lại chủ yếu vận hành dựa trên sự tin cậy giữa người bán và người mua.

Ông Nhân cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần xây dựng một cơ chế quản lý chuyên biệt đối với thị trường kim cương và đá quý, tương tự cách đang áp dụng trong quản lý thị trường vàng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Quản lý gia sản của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, phân tích, khác với vàng - vốn được Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ, có cơ chế kiểm soát chất lượng và hệ thống tiêu chuẩn tương đối đầy đủ, thị trường kim cương hiện chưa có bộ tiêu chuẩn ngành thống nhất. Do đó, việc xác thực chất lượng, minh bạch thông tin còn là khoảng trống.

Hiện nay, việc quản lý còn phân tán ở nhiều văn bản khác nhau. Việt Nam có thể nghiên cứu một nghị định hoặc thông tư chuyên ngành, tương tự cách Nhà nước đang quản lý thị trường vàng, để quy định thống nhất từ khâu kiểm định, truy xuất nguồn gốc, cho đến công bố thông tin, trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường.