Kiểu phanh sai lầm của người Việt khi đi xe máy

Việt Nam hiện là quốc gia có lưu lượng xe máy lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, một thực trạng đáng ngại là đa số người dùng phương tiện vẫn duy trì một vài thói quen vận hành phương tiện sai cách, trong đó có việc vừa tăng ga, vừa rà phanh. Điều này làm giảm tuổi thọ một số linh kiện, có nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Nguyên nhân của thói quen này đến từ tâm lý bất an khi di chuyển. Để giúp bản thân tự trấn an, nhiều người chọn cách luôn bóp hờ phanh tay hoặc rà nhẹ phanh chân với suy nghĩ sẽ phản ứng nhanh hơn khi có sự cố bất ngờ. Ngoài ra, việc thiếu đào tạo bài bản về kỹ thuật điều khiển xe máy khiến một số bộ phận người điều khiển xe máy không nhận thức được rằng hệ thống phanh chỉ được thiết kế để sử dụng ngắt quãng nhằm giảm tốc. Việc chịu lực ma sát liên tục trong thời gian dài sẽ khiến má phanh, đĩa phanh nhanh hao mòn.

Về kết cấu, má phanh được làm từ sợi hữu cơ, kim loại, gốm… nhưng chúng đều cần thành phần nhựa để liên kết. Việc rà phanh liên tục sẽ sinh nhiệt lớn do ma sát, khiến phần nhựa chảy và đông cứng, tạo thành lớp màng nhẵn, còn gọi là hiện tượng chai má phanh. Điều này làm giảm độ bám, khả năng ma sát khi người dùng cần hãm tốc bằng phanh.

Với xe tay ga, việc vừa lên ga vừa rà phanh còn khiến bộ ly hợp bị trượt liên tục, gây cháy chuông nồi và mòn bố ba càng, khiến xe bị rung đầu và yếu đi rõ rệt sau thời gian ngắn sử dụng. Ngoài ra, thói quen này khiến xe hao xăng hơn bình thường do động cơ phải làm việc nặng hơn để thắng lực cản từ phanh. Động cơ luôn trong tình trạng quá tải sẽ tỏa nhiệt lớn, làm giảm tuổi thọ dầu máy và các chi tiết cơ khí bên trong.

Ở góc độ an toàn, đèn phanh sáng liên tục sẽ khiến những phương tiện xung quanh bị hiểu lầm, không phân biệt được lúc nào xe phía trước thực sự muốn dừng xe, có thể dẫn đến các vụ va chạm từ phía sau do không kịp phản ứng.

Để vận hành xe đúng cách, cần bỏ thói quen rà phanh khi cần tăng tốc. Kỹ thuật phanh an toàn là sử dụng phương pháp "nhấp - nhả" (đối với phanh CBS và phanh guốc) để giúp hệ thống có thời gian tản nhiệt. Thay vì dùng phanh để điều chỉnh tốc độ liên tục trong phố, người lái nên giữ khoảng cách an toàn và chủ động buông ga để tận dụng phanh động cơ giúp xe giảm tốc tự nhiên.

Việc thay đổi một thói quen cố hữu là không dễ, nhưng là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn và giúp linh kiện tăng tuổi thọ.