Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Kiểu phanh sai lầm của người Việt khi đi xe máy

Chí Tâm
Chí Tâm
05/05/2026 09:43 GMT+7

Hình ảnh những chiếc xe máy đang di chuyển nhưng đèn phanh vẫn sáng không còn xa lạ tại Việt Nam. Chính thói quen rà phanh liên tục không chỉ rút ngắn tuổi thọ một số linh kiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Việt Nam hiện là quốc gia có lưu lượng xe máy lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, một thực trạng đáng ngại là đa số người dùng phương tiện vẫn duy trì một vài thói quen vận hành phương tiện sai cách, trong đó có việc vừa tăng ga, vừa rà phanh. Điều này làm giảm tuổi thọ một số linh kiện, có nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Kiểu phanh sai lầm của người Việt khi đi xe máy - Ảnh 1.

Nhiều tài xế vẫn có thói quen vừa tăng ga, vừa rà phanh khi đi xe máy

ẢNH: V.P

Nguyên nhân của thói quen này đến từ tâm lý bất an khi di chuyển. Để giúp bản thân tự trấn an, nhiều người chọn cách luôn bóp hờ phanh tay hoặc rà nhẹ phanh chân với suy nghĩ sẽ phản ứng nhanh hơn khi có sự cố bất ngờ. Ngoài ra, việc thiếu đào tạo bài bản về kỹ thuật điều khiển xe máy khiến một số bộ phận người điều khiển xe máy không nhận thức được rằng hệ thống phanh chỉ được thiết kế để sử dụng ngắt quãng nhằm giảm tốc. Việc chịu lực ma sát liên tục trong thời gian dài sẽ khiến má phanh, đĩa phanh nhanh hao mòn.

Về kết cấu, má phanh được làm từ sợi hữu cơ, kim loại, gốm… nhưng chúng đều cần thành phần nhựa để liên kết. Việc rà phanh liên tục sẽ sinh nhiệt lớn do ma sát, khiến phần nhựa chảy và đông cứng, tạo thành lớp màng nhẵn, còn gọi là hiện tượng chai má phanh. Điều này làm giảm độ bám, khả năng ma sát khi người dùng cần hãm tốc bằng phanh.

Với xe tay ga, việc vừa lên ga vừa rà phanh còn khiến bộ ly hợp bị trượt liên tục, gây cháy chuông nồi và mòn bố ba càng, khiến xe bị rung đầu và yếu đi rõ rệt sau thời gian ngắn sử dụng. Ngoài ra, thói quen này khiến xe hao xăng hơn bình thường do động cơ phải làm việc nặng hơn để thắng lực cản từ phanh. Động cơ luôn trong tình trạng quá tải sẽ tỏa nhiệt lớn, làm giảm tuổi thọ dầu máy và các chi tiết cơ khí bên trong.

Kiểu phanh sai lầm của người Việt khi đi xe máy - Ảnh 2.

Việc rà thắng liên tục sẽ khiến má phanh và đĩa phanh nhanh mòn hơn

ẢNH: TN

Ở góc độ an toàn, đèn phanh sáng liên tục sẽ khiến những phương tiện xung quanh bị hiểu lầm, không phân biệt được lúc nào xe phía trước thực sự muốn dừng xe, có thể dẫn đến các vụ va chạm từ phía sau do không kịp phản ứng.

Để vận hành xe đúng cách, cần bỏ thói quen rà phanh khi cần tăng tốc. Kỹ thuật phanh an toàn là sử dụng phương pháp "nhấp - nhả" (đối với phanh CBS và phanh guốc) để giúp hệ thống có thời gian tản nhiệt. Thay vì dùng phanh để điều chỉnh tốc độ liên tục trong phố, người lái nên giữ khoảng cách an toàn và chủ động buông ga để tận dụng phanh động cơ giúp xe giảm tốc tự nhiên.

Việc thay đổi một thói quen cố hữu là không dễ, nhưng là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn và giúp linh kiện tăng tuổi thọ.

Tin liên quan

Có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô?

Có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô?

Phanh tay ô tô thiết kế dạng cần kéo cơ học thường tích hợp nút bấm phía trước, khiến không ít tài xế, đặc biệt là các tài mới thắc mắc liệu có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô mỗi khi dừng đỗ xe?

Má phanh ô tô bị mòn, vì sao nên thay cả cặp cùng trục bánh?

Đĩa phanh ô tô bị gỉ sét liệu có nguy hiểm, cách khắc phục và ngăn ngừa?

Khám phá thêm chủ đề

Phanh xe máy Phanh CBS Phanh guốc Xe máy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận