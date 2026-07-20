Kim cương được 'định danh' như thế nào trước khi đến tay người mua?

Mỗi người dân Việt Nam đều có một mã số định danh trên căn cước, không ai trùng ai. Kim cương cũng vậy, mỗi viên khi qua kiểm định, sẽ được cấp một mã số riêng biệt, không viên nào giống viên nào.

Đá quý Hoa Kỳ (GIA) thành lập từ năm 1931, là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về nghiên cứu, đánh giá chất lượng kim cương và các loại đá quý. Với sự độc lập và tính chuyên nghiệp, GIA đảm bảo tính chính xác, khách quan của những báo cáo giám định.

Kim cương được 'định danh' như thế nào trước khi đến tay người mua ?

Khi một viên kim cương được đưa đến GIA, tại phòng lab, các chuyên gia sẽ đánh giá nó theo 4 tiêu chí, gọi là 4C, gồm Carat (trọng lượng), Cut (giác cắt), Color (màu sắc) và Clarity (độ tinh khiết). Kết quả 4C được ghi vào báo cáo (GIA report), kèm một mã số duy nhất, giống hệt như số căn cước gắn với một con người cụ thể.

Mã số GIA gắn với viên kim cương bằng cách khắc laser trực tiếp lên cạnh viên đá, nên nếu ai đó tráo viên khác, mã khắc và viên đá sẽ không khớp.

Và quan trọng nhất, ai cũng có thể tự tra cứu công khai trên chính trang web của GIA (công cụ "Report Check"), nhập mã số vào là biết ngay báo cáo có thật hay không, có khớp với đặc điểm viên đá hay không.

Như vậy một viên kim cương trước khi đến tay khách hàng, nó phải trải qua một quy trình khắt khe. Quy trình kiểm định nghiêm ngặt là thế, thế nhưng vì sao vẫn xuất hiện những vụ buôn lậu kim cương trên thế giới?