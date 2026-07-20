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Kim cương được 'định danh' như thế nào trước khi đến tay người mua?
Video Thời sự
Từ vụ buôn lậu 30.000 viên kim cương:

Kim cương được 'định danh' như thế nào trước khi đến tay người mua?

Đại Vân
Đại Vân
Sau vụ án buôn lậu 30.000 viên kim cương, hàng ngàn người chơi hệ trang sức xa xỉ đang phải nhìn lại viên đá trên tay mình. Một tình tiết đáng chú ý của vụ án là thủ đoạn mài sạch mã số quốc tế để tẩy trắng hàng lậu thành hàng chuẩn. Vậy, dãy số đó là gì, quan trọng như thế nào đối với một viên kim cương thật? Cùng giải mã thông tin về những viên đá xa xỉ này trong video sau.

Mỗi người dân Việt Nam đều có một mã số định danh trên căn cước, không ai trùng ai. Kim cương cũng vậy, mỗi viên khi qua kiểm định, sẽ được cấp một mã số riêng biệt, không viên nào giống viên nào.

Đá quý Hoa Kỳ (GIA) thành lập từ năm 1931, là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về nghiên cứu, đánh giá chất lượng kim cương và các loại đá quý. Với sự độc lập và tính chuyên nghiệp, GIA đảm bảo tính chính xác, khách quan của những báo cáo giám định.

Kim cương được 'định danh' như thế nào trước khi đến tay người mua ?

Khi một viên kim cương được đưa đến GIA, tại phòng lab, các chuyên gia sẽ đánh giá nó theo 4 tiêu chí, gọi là 4C, gồm Carat (trọng lượng), Cut (giác cắt), Color (màu sắc) và Clarity (độ tinh khiết). Kết quả 4C được ghi vào báo cáo (GIA report), kèm một mã số duy nhất, giống hệt như số căn cước gắn với một con người cụ thể.

Mã số GIA gắn với viên kim cương bằng cách khắc laser trực tiếp lên cạnh viên đá, nên nếu ai đó tráo viên khác, mã khắc và viên đá sẽ không khớp.

Và quan trọng nhất, ai cũng có thể tự tra cứu công khai trên chính trang web của GIA (công cụ "Report Check"), nhập mã số vào là biết ngay báo cáo có thật hay không, có khớp với đặc điểm viên đá hay không.

Như vậy một viên kim cương trước khi đến tay khách hàng, nó phải trải qua một quy trình khắt khe. Quy trình kiểm định nghiêm ngặt là thế, thế nhưng vì sao vẫn xuất hiện những vụ buôn lậu kim cương trên thế giới?

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