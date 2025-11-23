Kim Tử Long: Tôi bị nói 'nghệ sĩ mà nhiều vợ là mất đạo đức'

Nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ về đời sống gia đình sau ba cuộc hôn nhân ẢNH: L.X

Sau hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, NSƯT Kim Tử Long tìm được hạnh phúc bên nghệ sĩ Trinh Trinh. Cuộc sống gia đình của anh luôn được khán giả quan tâm. Nam nghệ sĩ chưa bao giờ tỏ ra né tránh hay ngại ngùng, thậm chí rất thoải mái khi nhắc về chuyện quá khứ. Dù vậy, anh thừa nhận vì từng ba lần kết hôn nên bị không ít người đánh giá, thậm chí phán xét là "không có đạo đức".

"Nhiều người nói tôi rằng 'nghệ sĩ mà nhiều vợ là mất đạo đức'. Nhưng đối với tôi, đạo đức là làm sao giữ cho từng thành viên trong gia đình luôn yêu thương lẫn nhau. Các con tôi luôn hiểu rằng, dù ba mẹ có chia tay thì các con vẫn thuộc về một mái ấm gia đình chung", anh nói.

Kim Tử Long tiết lộ mối quan hệ giữa vợ cũ - vợ mới

Dù đã chia tay, Kim Tử Long cho biết anh vẫn giữ được sự văn minh, lịch sự với vợ cũ để con cái thuận hòa. Anh nói đó cũng chính là văn hóa căn bản và tối thiểu cần được duy trì sau hôn nhân. Giọng ca Tình anh bán chiếu chia sẻ: "Tôi tin vào chuyện duyên nợ ở đời. Tôi chia tay hai người vợ không phải vì gây gổ mà vì hết duyên. Vợ đầu là mẹ của Hoàng Kim Phụng (Maika), vợ sau là Cẩm Tú - mẹ của Hoàng Gia Hân và Hoàng Gia Linh. Khi cảm thấy hôn nhân có vấn đề, chúng tôi ngồi lại nói chuyện rồi chia tay trong văn minh. Sau khi chia tay thì tôi xem họ như người bạn, chung tay nuôi dạy các con nên người, vẫn có thể nói chuyện, hỗ trợ nhau khi cần".

Nam nghệ sĩ tự hào khi mối quan hệ giữa Trinh Trinh và các con riêng luôn hòa thuận, yêu thương nhau ẢNH: FBNV

Để gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp ấy, Kim Tử Long cho biết anh luôn tạo sự tin tưởng cho bà xã hiện tại là nghệ sĩ Trinh Trinh. Mỗi lần liên lạc với vợ cũ, anh luôn minh bạch, chia sẻ thẳng thắn để cô không phải nghi ngờ, buồn phiền. Đối với Kim Tử Long, dù anh và Trinh Trinh chênh lệch 11 tuổi song nam nghệ sĩ quan niệm "tuổi tác không quan trọng mà quan trọng là cách sống của mình".

Nhắc về bà xã, Kim Tử Long hạnh phúc cho biết cô là người hiền lành, bao dung và hiểu chuyện. Trinh Trinh chưa bao giờ tỏ ra tị nạnh, khó chịu về mối quan hệ giữa chồng với các người vợ trước. "Trinh luôn nói với tôi rằng: 'Em là người đến sau mà. Em phải tôn trọng người cũ của anh thì họ mới thương con em'. Chính câu nói đó của Trinh khiến tôi xúc động", anh bộc bạch. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ 6X bày tỏ anh biết ơn vợ. Bởi dù là nghệ sĩ, Trinh Trinh đã chấp nhận hy sinh nghề để lui về sau chăm sóc gia đình, lo toan cho tổ ấm.

Theo Kim Tử Long, anh còn may mắn khi các con luôn thấu hiểu cho cha mẹ, yêu thương nhau, không có khoảng cách hay phân biệt giữa con riêng - con chung. Nam nghệ sĩ sinh năm 1966 tâm sự anh cố gắng đối xử công bằng, yêu thương con bằng cả trái tim. "Tôi có 5 người con và may mắn là các con đều yêu thương lẫn nhau. Đối với tôi, gia đình là phải có tôn ti trật tự, tôn trọng nhau. Trong gia đình, tôi xem các con như những người bạn, có chuyện gì cũng thoải mái tâm sự. Tôi không la rầy hay đánh con, chỉ nhẹ nhàng dạy con, dùng lời nói để con hiểu và thay đổi", anh cho biết.

Bận rộn lịch diễn dù đã bước vào tuổi U.60, Kim Tử Long thừa nhận đôi lúc thấy có lỗi vì ít thời gian bên con. Có tuần, anh chỉ kịp gặp các con 1 - 2 lần vào buổi tối khi các con đã ngủ. Vì vậy, những ngày rảnh, anh luôn tranh thủ kề cận bên con. Không thể gặp trực tiếp, anh vẫn gọi điện cho các con mỗi ngày để hỏi han, bù đắp phần nào sự thiếu vắng. Với nam nghệ sĩ, hạnh phúc của anh đơn giản là sau những ngày bôn ba, trở về nhà thấy con cái hòa thuận, học hành nên người.