Ở tuần thứ 6, hạng mục Nữ diễn viên sân khấu thuộc khuôn khổ Mai Vàng mở rộng quy mô đề cử, từ 4 lên 5 gương mặt tranh tài. NSƯT Kim Tuyến (Áo xưa dù nhàu), Nhật Kim Anh (Cuốn truyện bị đốt) và NSƯT Ốc Thanh Vân (Cuốn truyện bị đốt) đồng loạt giữ vững ba vị trí cao nhất.

NSƯT Kim Tuyến góp mặt trong danh sách đề cử Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất Ảnh: NVCC

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tuần này là sự xuất hiện của nhân tố mới - Hồng Ánh với vai diễn trong vở Dưới bóng giai nhân, ra mắt ấn tượng ngay ở vị trí thứ 4. Màn chào sân này khiến Lê Phương (Giáng Hương) lùi nhẹ một bậc xuống vị trí thứ 5, hứa hẹn tạo nên những màn so kè đầy kịch tính ở hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất.

Trong khi đó, bảng xếp hạng đề cử hạng mục Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất giữ được sự ổn định ở nhóm dẫn đầu gồm Lê Hoàng Giang (Cô giáo Duyên), NSƯT Võ Minh Lâm (Câu thơ yên ngựa), NSƯT Thành Lộc (Cô giáo Duyên), Hoàng Hải (Người mang 9 án tử; Tiếng hò sông Hậu) và Trương Hạ (Nơi kết thúc bắt đầu).

Ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình, Võ Điền Gia Huy vẫn tạm thời dẫn đầu, trong khi Minh Luân bắt đầu nhập cuộc với Nỗi đau ký ức. Ở bảng nữ, Ninh Dương Lan Ngọc cho thấy sức hút khi vẫn giữ ngôi đầu bảng, dù cuộc đua xuất hiện thêm 2 nhân tố mới là Hạ Anh (Lên hương) và Quỳnh Lam (Lạc lối trong cạm bẫy).

Bước sang tuần đề cử thứ 6, hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất cho thấy sức bền của Tăng Phúc (Sun Song), Hà An Huy (Nhức tiềm thức), Hoàng Dũng (Lý giải), Bùi Công Nam (I love you) và Jack (Lưu niên). Đây là những gương mặt giữ vị trí trong top 5 của hạng mục này.

Phương Mỹ Chi trở lại đường đua Mai Vàng 2026 sau lần tạm vắng mặt trước đó Ảnh: NVCC

Bảng đề cử Nữ ca sĩ được yêu thích nhất thu gọn từ 8 xuống còn 7 sau sự vắng mặt của Trang Pháp. Ở nhóm dẫn đầu, Ái Phương (Dịu dàng dịu dàng) và Phương Mỹ Chi (Thiên đường với người thương) giữ vững hai vị trí đầu bảng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tuần này là màn bứt phá mạnh mẽ của nhóm nghệ sĩ phía sau nhờ hiệu ứng từ các sản phẩm âm nhạc mới. Cụ thể, Phùng Khánh Linh vươn lên vị trí thứ 3, trong khi Thiều Bảo Trâm (Thỏ săn mồi) cũng tạo bất ngờ lớn khi nhảy vọt từ vị trí cuối bảng tuần trước lên top 4.

Bước sang tuần thứ 6, hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất chứng kiến sự mở rộng về mặt số lượng. Dù vậy, UPRIZE, Da LAB và Nhà Soạn Nhạc tiếp tục giữ vị trí trong top 3. Ở hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất, top 5 tạm thời thuộc về I love you (Bùi Công Nam), Đại khải hoàn (The Flob), Nhức tiềm thức (Hà An Huy), Tiếng ru cội nguồn (Nguyên Tố Mỹ Mãn) và Lý giải (Hoàng Dũng).

Đường đua Chương trình truyền hình và nền tảng số được yêu thích nhất hiện có 7 ứng viên, tạm dẫn đầu là Running Man 2026. Các thứ hạng còn lại đang là Quán nhà haha, Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà "say hi", Ca sĩ mặt nạ, Say hi rực rỡ và Mái ấm gia đình Việt.