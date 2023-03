Kinh doanh điện để lỗ trên 26.235 tỉ đồng là 'nỗ lực rất lớn của EVN'

Đó là chia sẻ từ ông Nguyễn Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tại cuộc họp báo công bố nội dung kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN, do Bộ Công thương tổ chức chiều 31.3, tại Hà Nội.



Lỗ chồng lỗ, phát điện lỗ nhiều nhất

Theo Bộ Công thương, đoàn kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN gồm đại diện các bộ, ngành T.Ư, căn cứ trên các tài liệu do tập đoàn này và các đơn vị thành viên cung cấp.

Trong đó, có báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán. Báo cáo tài chính do đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán của Công ty mẹ EVN và các đơn vị thành viên. Hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện; tách bạch chi phí các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, phụ trợ và quản lý ngành.

Bộ Công thương họp báo chiều 31.3 công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN trong năm 2021 và 2022 HOÀNG PHAN

Qua kiểm tra, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 419.031,80 tỉ đồng, năm 2022 là hơn 493.265 tỉ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 1.859,90 đ/kWh, tăng 1,84% so với năm 2020. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đ/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021.

Cũng theo kết quả kiểm tra được Bộ Công thương công bố, sản lượng, doanh thu bán điện thương phẩm của EVN trong năm 2021 và 2022 đều tăng nhưng tập đoàn này liên tiếp lỗ nặng.

Cụ thể, năm 2021, sản lượng điện thương phẩm là 225,30 tỉ kWh, tăng 3,85% so với năm 2020. Doanh thu bán điện thương phẩm đạt hơn 418.056 tỉ đồng, tăng 5,87% so với năm 2020. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2021 là 1.855,57 đ/kWh, tăng 1,94% so với năm 2020. Nhưng trong năm 2021, EVN bị lỗ hơn 951 tỉ đồng.

Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm là 242,72 tỉ kWh, tăng 7,73% so với năm 2021. Doanh thu bán điện thương phẩm đạt 456.971,15 tỉ đồng, tăng 9,31% so với năm 2021. Giá bán điện thương phẩm bình quân là 1.882,73 đ/kWh, tăng 1,46% so với năm 2021. Nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ 36.294,15 tỉ đồng. Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2022 là 10.058,36 tỉ đồng. Theo đó, năm 2022, EVN lỗ 26.235,78 tỉ đồng.

Cũng theo số liệu Bộ Công thương công bố, tổng chi phí phát điện của EVN năm 2022 là 412.243,53 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.698,45 đồng/kWh. Nếu so với năm 2021, chi phí khâu phát điện năm 2022 tăng 72.855,58 tỉ đồng.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, ông Trần Việt Hòa, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), cho biết qua kiểm tra và rà soát chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN thì phát điện đang là khâu khiến tập đoàn này bị lỗ nhiều nhất.

EVN đang rất khó khăn về tài chính

Đại diện lãnh đạo EVN tham dự họp báo, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó tổng giám đốc EVN, đã lý giải về khoản lỗ năm 2022 được cơ quan chức năng kiểm tra.

Ông Nam khẳng định, khoản lỗ năm 2022 chủ yếu là chi phí mua điện đầu vào giá cao. Cụ thể, giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện như than, khí, dầu tăng rất cao so với năm 2020. Đặc biệt là than, giá tăng gấp 3 lần, có thời điểm tăng 4 - 5 lần. Giá dầu tăng gấp đôi, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến đầu vào mua điện tăng cao.

Phó tổng giám đốc EVN Ngô Xuân Nam chia sẻ về khoản lỗ trong năm 2022 HOÀNG PHAN

Trước khó khăn này, EVN đã thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, đặc biệt là cắt giảm chi phí sửa chữa lên tới đến 30%; tiết kiệm trong các khâu sản xuất được 10.000 tỉ đồng; tối ưu hệ thống vận hành nguồn thủy điện để có chi phí hợp lý.

"Các yếu tố đầu vào, đặc biệt là nhiệt điện than giá cao gấp nhiều lần dẫn tới khoản lỗ 36.294,15 tỉ đồng, ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành, bản thân EVN phải nỗ lực rất lớn, để cuối cùng lỗ hơn 26.235 tỉ đồng", ông Nam nói.

Cũng theo ông Ngô Xuân Nam, tình hình tài chính của EVN hiện nay rất khó khăn và tập đoàn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ các bộ, ngành để có tháo gỡ. Bởi theo Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ thì với chi phí sản xuất điện hiện nay, giá bán lẻ điện bình quân phải được điều chỉnh. Nhưng trong 4 năm qua, giá bán lẻ điện bình quân khôngđược điều chỉnh, trong khi giá nhiều nhiên liệu đầu vào sản xuất điện tăng cao.

Thông tin tại cuộc họp, ông Trần Việt Hòa cho biết, vừa qua EVN xây dựng phương án điều chỉnh giá điện năm 2023 và đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền. "Bộ Công thương, Bộ Tài chính đang phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát phương án của EVN để báo cáo Thủ tướng Chính phủ", ông Hòa nói.