Thay vì những hoạt động thụ động như đi xem phim hay uống cà phê, nhiều khách hàng sẵn sàng chi tiền để được "chủ động" tự tay làm ra những món đồ độc bản, mang đậm dấu ấn cá nhân và có tính ứng dụng cao như khung tranh đựng trang sức. Đặc biệt, không gian workshop handmade còn là nơi khách hàng gửi gắm tình cảm qua những món quà kỷ niệm, đồ tưởng nhớ người thân hay quà tặng trước khi đi du học.

Kinh doanh Workshop Handmade: Biến ‘sự sáng tạo’ thành lợi nhuận có ‘dễ ăn’?

Tuy nhiên, bước vào con đường này hoàn toàn không "dễ ăn". Những người kinh doanh phải đối mặt với áp lực lớn nhất là chi phí nguyên vật liệu và dụng cụ chuyên dụng vô cùng tốn kém. Cuối cùng, chìa khóa cốt lõi để giữ vững doanh thu lại nằm ở "cảm xúc" và "dịch vụ". Chính cách phục vụ tinh tế, chu đáo cùng việc liên tục cập nhật ý tưởng nguyên liệu mới đã giúp các workshop xây dựng được tệp khách hàng trung thành.