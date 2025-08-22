Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh hoàng cảnh 2 thanh niên 'thông chốt', tông trọng thương cảnh sát cơ động
Video Thời sự

Kinh hoàng cảnh 2 thanh niên 'thông chốt', tông trọng thương cảnh sát cơ động

Trần Cường
Trần Cường
22/08/2025 05:30 GMT+7

Trong lúc đang cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 thì xe máy chở theo 2 nam thanh niên phóng nhanh tới, tông thẳng vào một cảnh sát cơ động khiến cán bộ này bị thương nặng.

Tự động phát

Kinh hoàng cảnh 2 thanh niên 'thông chốt', tông trọng thương cảnh sát cơ động

Đang chạy

Kinh hoàng cảnh 2 thanh niên 'thông chốt', tông trọng thương cảnh sát cơ động

Các khối quân nữ nào sẽ tham gia diễu binh diễu hành Quốc khánh 2.9?

Các khối quân nữ nào sẽ tham gia diễu binh diễu hành Quốc khánh 2.9?

Xem nhanh 20h ngày 21.8: Phía Negav tuyên bố động thái pháp lý giữa ồn ào | Vingroup nộp ngân sách nhiều nhất nước

Xem nhanh 20h ngày 21.8: Phía Negav tuyên bố động thái pháp lý giữa ồn ào | Vingroup nộp ngân sách nhiều nhất nước

Từ quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi

Từ quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi

Toàn cảnh 17h: Kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý | TikToker lái ô tô mui trần kéo xe máy là ai?

Toàn cảnh 17h: Kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý | TikToker lái ô tô mui trần kéo xe máy là ai?

Dậy sớm đi thi nhưng 'chôn chân' giữa đường nước ngập

Dậy sớm đi thi nhưng 'chôn chân' giữa đường nước ngập

Tiếng trực thăng vang rền trên bầu trời Hà Nội ngày hợp luyện diễu binh

Tiếng trực thăng vang rền trên bầu trời Hà Nội ngày hợp luyện diễu binh

Xem nhanh 12h: Tối nay tổng hợp luyện diễu binh | Đi lại thế nào khi Hà Nội cấm đường?

Xem nhanh 12h: Tối nay tổng hợp luyện diễu binh | Đi lại thế nào khi Hà Nội cấm đường?

Giám đốc công ty 'đổ bậy' 600 tấn rác gây ô nhiễm môi trường

Giám đốc công ty 'đổ bậy' 600 tấn rác gây ô nhiễm môi trường

Hơn 95% người dân TP.HCM hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

Hơn 95% người dân TP.HCM hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

Tối 21.8, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 2 thanh niên tông bị thương một cán bộ cảnh sát cơ động.

Kinh hoàng cảnh 2 thanh niên 'thông chốt', tông trọng thương cảnh sát cơ động

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh 2 thanh niên đi trên một xe máy trên đường Nghi Tàm (Hà Nội) không chấp hành hiệu lệnh, lao vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường đang tạm cấm để phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 thì tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi vào đường cấm, đã ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tông một cán bộ cảnh sát cơ động văng xa khoảng 2 mét, sau đó chiếc xe cùng 2 nam thanh niên cũng văng xuống đường.

Sau cú tông, cán bộ cảnh sát cơ động và một thanh niên đi trên xe nêu trên bị thương. Thanh niên còn lại bị tổ công tác khống chế tại chỗ.

- Ảnh 1.

Tổ công tác ngăn chặn 2 thanh niên đi vào đường cấm

Lãnh đạo Công an Hà Nội cho hay, cán bộ cảnh sát cơ động bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108.

Vụ việc đang được Công an Hà Nội điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Phó giám đốc có nồng độ cồn rất cao gây tai nạn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng

Phó giám đốc có nồng độ cồn rất cao gây tai nạn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng

Một phó giám đốc thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 18, đoạn qua phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gây xôn xao dư luận.

Khám phá thêm chủ đề

A80 Công an Hà Nội tông công an thông chốt cảnh sát cơ động bị tông xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận