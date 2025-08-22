Tối 21.8, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 2 thanh niên tông bị thương một cán bộ cảnh sát cơ động.

Kinh hoàng cảnh 2 thanh niên 'thông chốt', tông trọng thương cảnh sát cơ động

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh 2 thanh niên đi trên một xe máy trên đường Nghi Tàm (Hà Nội) không chấp hành hiệu lệnh, lao vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường đang tạm cấm để phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 thì tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi vào đường cấm, đã ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tông một cán bộ cảnh sát cơ động văng xa khoảng 2 mét, sau đó chiếc xe cùng 2 nam thanh niên cũng văng xuống đường.

Sau cú tông, cán bộ cảnh sát cơ động và một thanh niên đi trên xe nêu trên bị thương. Thanh niên còn lại bị tổ công tác khống chế tại chỗ.

Tổ công tác ngăn chặn 2 thanh niên đi vào đường cấm

Lãnh đạo Công an Hà Nội cho hay, cán bộ cảnh sát cơ động bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108.

Vụ việc đang được Công an Hà Nội điều tra, làm rõ.