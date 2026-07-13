Kinh tế đêm Hà Nội: Đi ăn đêm 'có văn hóa'

Ẩm thực "liên quân"

Tầng hai của không gian Cadao Collective (66 Tô Ngọc Vân, Hà Nội) là gian bếp mở (hình thức tổ chức gian bếp để khách có thể chứng kiến quá trình chế biến) chuyên về sô cô la bản địa, cũng để nhắc rằng VN là quốc gia thuộc top 5 thế giới về xuất khẩu ca cao. "Chúng tôi có đi học cách chế biến ca cao, làm sô cô la từ chuyên gia Olivier Nicod, đầu bếp Michelin 2 sao ở Pháp và là bậc thầy sô cô la. Còn thực đơn chúng tôi tự nghiên cứu phát triển. Ca cao mật hoa dừa, trà vỏ ca cao, ca cao kem muối cũng rất ngon", bà Nguyễn Hoài Thu, nhà sáng lập Cadao Collective, chia sẻ.

Bếp mở và món bản địa là 2 điều mà Cadao Collective tự hào. Ở đây, bên cạnh các món từ ca cao, các món bánh mì cũng thú vị. "Bánh mì chả bò nướng mỡ chài, ăn cùng với một loại sốt từ dứa và mắm nêm. Khá đặc biệt, mọi người ăn đều phản hồi thấy ngon. Bánh mì với heo quay và dưa muối, dưa muối cho vào bánh mì cũng chưa ai làm. Chúng tôi đang tiếp tục điều chỉnh và cho ra thêm món mới", bà Nguyễn Hoài Thu cho biết.

Nhưng những món như ca cao, bánh mì, phở… chưa phải là tất cả những gì mang tính bản địa mà Cadao Collective mang tới. Không gian này còn có riêng những tầng xây dựng để tổ chức biểu diễn văn hóa buổi tối: rối nước, ca trù, hát xẩm. Ngày khai trương không gian cũng là ngày ra mắt của phường rối thứ 6 tại Hà Nội, bên cạnh đó là giới thiệu các nghệ nhân ca trù, hát xẩm. "Chất lượng chương trình múa rối ở đây tốt, không khác gì với các nhà hát múa rối đang biểu diễn ở Hà Nội vì đây là chương trình của những trò rối truyền thống. Cách bố trí không gian cũng rất tốt", NSƯT Chu Lượng, nguyên Phó giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, nhận xét.

Cadao Collective có khoảng hơn 10 món đồ uống từ ca cao ẢNH: CADAO COLLECTIVE CUNG CẤP

Ở Cadao Collective, khách có thể ăn đêm và thưởng thức nghệ thuật. Điều này giúp ẩm thực đêm Hà Nội có thêm một sản phẩm văn hóa mới theo xu hướng "liên quân". Tại một điểm, có thể thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực bản địa.

Trong khi đó, cũng là ẩm thực, tại quán Ngon ở phố Phan Bội Châu, khách có thể nếm thực đơn quà và cả món ăn no của nhiều miền. Không gian của căn biệt thự Pháp cổ khiến trải nghiệm ở đây có nét thú vị riêng. Quán cũng có những workshop giới thiệu món như thực đơn liên quan đến hoa sen, thực đơn cỗ, thực đơn liên quan đến ẩm thực núi rừng…

Tăng độ chắc cho "xương sống"

Theo đánh giá của UBND TP.Hà Nội, ẩm thực là lĩnh vực phát triển mạnh nhất và có độ phủ rộng nhất trong kinh tế đêm Hà Nội. Thành phố có khoảng 15.000 - 18.000 cơ sở kinh doanh ăn uống, trong đó khoảng 35 - 40% hoạt động sau 20 giờ, hình thành mạng lưới dịch vụ dày đặc từ ẩm thực đường phố đến nhà hàng quy mô lớn. Bên cạnh khu phố cổ, các khu vực như phố Tống Duy Tân, Ngũ Xã, khu vực hồ Tây, Sơn Tây, Mễ Trì và một số điểm khác đã trở thành các cụm ẩm thực đêm đặc trưng, thu hút lượng lớn khách vào buổi tối và cuối tuần.

Nói cách khác, theo UBND TP.Hà Nội: "Ẩm thực hiện vẫn là "xương sống" của tiêu dùng ban đêm tại Hà Nội, không chỉ vì mức độ phổ biến, mà còn vì khả năng kết nối trực tiếp với du lịch, trải nghiệm văn hóa và thói quen sinh hoạt của cư dân đô thị. Tuy nhiên, cũng chính vì phụ thuộc lớn vào ẩm thực nên cơ cấu sản phẩm đêm của Hà Nội hiện vẫn còn thiếu cân đối".

Do đó, sản phẩm ẩm thực cần có những cách tổ chức khác để tạo thành nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như kết hợp biểu diễn, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Nhìn từ góc nhìn của UBND TP.Hà Nội thì mô hình Cadao Collective là sự bổ sung thêm một sản phẩm ẩm thực cho Hà Nội đúng định hướng thúc đẩy kinh tế đêm.

Không gian ca trù ở Cadao Collective được kết hợp với ẩm thực ẢNH: CADAO COLLECTIVE CUNG CẤP

Cách của quán Ngon cũng khiến sản phẩm ẩm thực Hà Nội thêm phong phú. Còn ở Fufiem café (50 Ngũ Xã), workshop nói chuyện văn hóa và thực hành nấu nhiều món như bún riêu cua, bánh đúc riêu cua, bún thang… luôn đông kín khách ngay khi mở lớp. Tuy nhiên, những workshop như vậy chưa nhiều và cũng không mở muộn mà thiên về ban ngày. Nếu có thể điều chỉnh được khung giờ và làm thường xuyên hơn, đây sẽ là sản phẩm kinh tế đêm đáng kể.

Thêm vào đó, cũng cần nhìn những điểm ẩm thực này trong tương quan với một hành trình foodtour Hà Nội. Đó vẫn còn là những điểm lẻ, chưa được ghép với một cụm du lịch, cụm kinh tế đêm một cách vững chắc. Vì thế, rất cần cụm sản phẩm đêm có tính tổ hợp, kết hợp giữa ẩm thực, giải trí, nghệ thuật đường phố, mua sắm, cảnh quan và hoạt động sự kiện. Chẳng hạn, ngắm cảnh hồ Tây kết hợp học làm trà sen kết hợp với ăn các món nấu từ sen như nem sen, chim hầm sen cốm và mua sắm các sản phẩm sen. Các gói trải nghiệm đêm này có thể giúp tăng thời gian lưu trú của khách, thúc đẩy kinh tế đêm Hà Nội.

Bên cạnh đó, những địa điểm ẩm thực thú vị nói trên cần được quảng bá rộng rãi hơn qua con đường số hóa. Thành phố có thể thực hiện một bản đồ số hóa để du khách dễ tiếp cận hơn với các điểm ẩm thực văn hóa. Việc thực hiện bản đồ không chỉ đơn giản là vẽ địa điểm ăn ở đâu, mà còn gần đó có điểm trải nghiệm văn hóa nào hay bổ sung các tuyến giao thông công cộng có thể sử dụng để di chuyển đến đó... (còn tiếp)