Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Kỹ sư trẻ mắc bệnh hiếm cần được hỗ trợ

NGÂN QUỲNH
NGÂN QUỲNH
09/06/2026 07:20 GMT+7

Những ngày này, anh Phạm Văn Lượng (29 tuổi, ở khu phố Tiên Hòa, P.An Nhơn Đông, Gia Lai) nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) với cơ thể gầy guộc, xanh xao.

Sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ anh Phạm Văn Lượng chăm chỉ học hành, luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh. Nhờ nghị lực và sự kiên trì, anh thi đỗ vào ngành cơ khí của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Hai năm trước, anh tốt nghiệp đại học và xin vào làm việc tại một công ty ở TP.HCM, mong có điều kiện phụ giúp cha mẹ già ở quê.

Kỹ sư trẻ mắc bệnh hiếm cần được hỗ trợ- Ảnh 1.

Anh Phạm Văn Lượng trên giường bệnh

Ảnh: NGÂN QUỲNH

Tháng 4.2025, anh Lượng đột ngột bị suy kiệt cơ thể và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi qua cơn nguy kịch, sức khỏe anh ngày càng xấu đi. Các bác sĩ chẩn đoán anh Lượng bị nhiễm trùng huyết do vi trùng Gram âm gây biến chứng tổn thương nội tạng. Đây là căn bệnh hiếm gặp, có tỷ lệ mắc rất thấp.

Căn bệnh khiến cơ thể chàng trai trẻ dần bị bào mòn. Chân trái của anh bị hoại tử và phải cắt bỏ; chân phải cùng hai cánh tay cũng teo dần. Mọi sinh hoạt hằng ngày anh Lượng đều phải nhờ người mẹ đã lớn tuổi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, mẹ của anh Lượng, cho biết từ ngày anh bị bệnh đến nay đã 1 năm, chi phí điều trị hơn 2 tỉ đồng. Trước đây bà Hiền đi làm tạp vụ ở trường học để có tiền lo cho gia đình, giờ phải nghỉ hẳn để chăm con. Ba của anh Lượng là ông Phạm Văn Quý, năm nay gần 70 tuổi, làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy nên thu nhập rất bấp bênh.

Kỹ sư trẻ mắc bệnh hiếm cần được hỗ trợ- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền chăm anh Lượng tại bệnh viện

Ảnh: NGÂN QUỲNH

Theo các bác sĩ, anh Lượng phải điều trị thường xuyên mới có cơ hội kéo dài sự sống. Tuy nhiên chi phí điều trị rất lớn, nhiều loại thuốc đặc trị đắt tiền không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế. Hiện sức khỏe của anh Lượng suy giảm nghiêm trọng, ăn uống kém, cơ thể suy kiệt, phải truyền các chế phẩm liên tục để duy trì sự sống.

Sau nhiều đợt điều trị kéo dài, kinh tế gia đình anh đã kiệt quệ. Người thân phải vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho anh. Mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để anh Lượng có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh, nuôi hy vọng sống và thực hiện những ước mơ còn dang dở. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Phạm Văn Lượng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Mẹ bệnh nặng và con gái bại não mong được giúp đỡ

Mẹ bệnh nặng và con gái bại não mong được giúp đỡ

Bản thân bị ung thư vú, con gái mắc bệnh động kinh và bại não, bà Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) rơi vào cảnh cùng cực khi phải thường xuyên nhập viện, nợ nần chồng chất.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh hiếm Cần hỗ trợ Kỹ sư trẻ gia đình nghèo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận