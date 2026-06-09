Kỹ sư trẻ mắc bệnh hiếm cần được hỗ trợ

Sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ anh Phạm Văn Lượng chăm chỉ học hành, luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh. Nhờ nghị lực và sự kiên trì, anh thi đỗ vào ngành cơ khí của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Hai năm trước, anh tốt nghiệp đại học và xin vào làm việc tại một công ty ở TP.HCM, mong có điều kiện phụ giúp cha mẹ già ở quê.

Anh Phạm Văn Lượng trên giường bệnh Ảnh: NGÂN QUỲNH

Tháng 4.2025, anh Lượng đột ngột bị suy kiệt cơ thể và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi qua cơn nguy kịch, sức khỏe anh ngày càng xấu đi. Các bác sĩ chẩn đoán anh Lượng bị nhiễm trùng huyết do vi trùng Gram âm gây biến chứng tổn thương nội tạng. Đây là căn bệnh hiếm gặp, có tỷ lệ mắc rất thấp.

Căn bệnh khiến cơ thể chàng trai trẻ dần bị bào mòn. Chân trái của anh bị hoại tử và phải cắt bỏ; chân phải cùng hai cánh tay cũng teo dần. Mọi sinh hoạt hằng ngày anh Lượng đều phải nhờ người mẹ đã lớn tuổi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, mẹ của anh Lượng, cho biết từ ngày anh bị bệnh đến nay đã 1 năm, chi phí điều trị hơn 2 tỉ đồng. Trước đây bà Hiền đi làm tạp vụ ở trường học để có tiền lo cho gia đình, giờ phải nghỉ hẳn để chăm con. Ba của anh Lượng là ông Phạm Văn Quý, năm nay gần 70 tuổi, làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy nên thu nhập rất bấp bênh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền chăm anh Lượng tại bệnh viện Ảnh: NGÂN QUỲNH

Theo các bác sĩ, anh Lượng phải điều trị thường xuyên mới có cơ hội kéo dài sự sống. Tuy nhiên chi phí điều trị rất lớn, nhiều loại thuốc đặc trị đắt tiền không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế. Hiện sức khỏe của anh Lượng suy giảm nghiêm trọng, ăn uống kém, cơ thể suy kiệt, phải truyền các chế phẩm liên tục để duy trì sự sống.

Sau nhiều đợt điều trị kéo dài, kinh tế gia đình anh đã kiệt quệ. Người thân phải vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho anh. Mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để anh Lượng có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh, nuôi hy vọng sống và thực hiện những ước mơ còn dang dở.