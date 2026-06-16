Kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhìn ra ý thức của không ít thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã khép lại. Sau những ngày tác nghiệp tại các điểm thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi ghi nhận được nhiều hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm của cán bộ coi thi, sự cổ vũ nhiệt tình từ các bạn tình nguyện viên, sự đồng hành của cha mẹ và những nỗ lực vượt khó của đông đảo thí sinh...

Phụ huynh đồng hành cùng con mùa thi tốt nghiệp THPT ẢNH: THÚY HẰNG

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều biểu hiện chưa đẹp về ý thức. Tại một số điểm thi ở nhiều địa phương, có những trường hợp thí sinh đến sát giờ thi, hốt hoảng chạy đua với thời gian, một số bạn đến giờ thi vẫn chưa có mặt, lực lượng chức năng phải hỗ trợ khẩn cấp.

Không nhắc đến những trường hợp bất khả kháng, các em gặp những sự cố trên đường đi thi không ai mong muốn, vẫn còn nhiều thí sinh dù đến trễ, do ngủ quên hay do chủ quan nên xuất phát trễ... nhưng vẫn tỏ ra rất bình thản, tác phong trang phục chưa đúng với môi trường học đường.

Ví dụ như từ ngày 10.6, khi thí sinh phải có mặt lúc 14 giờ tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, thì tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM, có thí sinh tới 14 giờ 23 phút mới tới, đủng đỉnh hỏi bảo vệ xem vị trí phòng thi của mình ở đâu.

Trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi (11.6), tại điểm thi Trường THCS Lý Thánh Tông, phường Chánh Hưng, TP.HCM, trong khi tất cả các bộ coi thi đều yêu cầu thí sinh phải có mặt lúc 6 giờ 30 ở trước phòng thi để sẵn sàng làm các thủ tục vào phòng thi, có sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất thì tới gần 7 giờ, chúng tôi vẫn thấy có những thí sinh đủng đỉnh, chậm rãi bước vào cổng trường thi.

Một phụ huynh căng thẳng đứng trông con từ bên ngoài cổng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: THÚY HẰNG

Xung quanh, nhiều phụ huynh ngơ ngác hỏi nhau "Sao giờ này thí sinh mới tới vậy? 18 tuổi rồi, hoặc có khi hơn 18 tuổi, chẳng lẽ không thể tự ý thức được việc phải dậy sớm, có mặt đúng giờ", "Sao bé này đi trễ mà không thấy lo lắng gì hết trơn?". Có phụ huynh băn khoăn: "Phụ huynh của những bé đi trễ này ở đâu trong ngày con thi cử quan trọng? Tại sao không ráng chút thời gian chở con đi thi hay nhắc con, gọi con dậy sớm, nếu rủi con không được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT thì sao?".

Quy định về thời gian phải có mặt điểm thi được phổ biến, niêm yết công khai tại tất cả các điểm thi tốt nghiệp THPT trong cả nước.

Thế nhưng, thực tế, nhiều em vẫn không tuân thủ. Giám thị một điểm thi trên địa bàn phường Thủ Đức, TP.HCM, cho hay, quy định trong 2 buổi thi 11.6 và 12.6, thí sinh phải có mặt lúc 6 giờ 30 sáng trước phòng thi. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên thi ngữ văn, phát đề thi lúc 7 giờ 30, từ 7 giờ 35 tính giờ làm bài nhưng vẫn có thí sinh 7 giờ 15 phút mới có mặt. Đặc biệt, tâm trạng của em này rất bình thản, coi như không phải chuyện gì lớn lao, hoảng hốt vì sắp tới giờ làm bài.

Trang phục mặc khi đi thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đừng xem nhẹ ẢNH: THÚY HẰNG

Một điều đáng bàn nữa, tại mỗi điểm thi tốt nghiệp 2026 vừa qua, tất cả các cán bộ coi thi tại điểm thi ở TP.HCM đều nhắc nhở thí sinh về trang phục mặc khi dự thi. Nếu là học sinh tại các cơ sở giáo dục, các em nên mặc đồng phục học sinh trường mình. Nếu là thí sinh tự do, các em nên mặc quần dài, áo sơ mi, trang phục lịch sự, chỉn chu, phù hợp với môi trường học đường, tôn trọng đội ngũ cán bộ coi thi cũng như coi trọng chính kỳ thi mà các em tham gia.

Phần lớn thí sinh đều chấp hành. Nhưng vẫn còn nhiều thí sinh ăn mặc chưa phù hợp với môi trường thi cử, có bạn khoác lên người chiếc áo xộc xệch, bỏ ngoài quần, có bạn mang đôi dép lê bước vào cổng trường, mặc quần ngắn, áo thun, dép xỏ ngón, đi thi như đi du lịch...

Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT, nghĩ về ý thức, thái độ trong môi trường làm việc, học tập

Đi trễ giờ, tác phong không chuẩn mực, trong nhiều trường hợp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mỗi người, khiến thí sinh mất đi cơ hội của chính mình. Nếu đi trễ quá 15 phút tính từ thời gian bắt đầu làm bài, thí sinh không chỉ là lỡ mất một kỳ thi tốt nghiệp THPT mà sau này, bước ra những cuộc đua lớn hơn, mỗi người có thể mất đi nhiều cơ hội khác.

Trong thời đại mọi thứ đổi thay, phát triển không ngừng, ngoài kiến thức, điểm số, thì uy tín về thời gian, thái độ, tư duy làm việc và tác phong của mỗi người được xem là những điểm cộng để được lựa chọn giữa những hồ sơ na ná nhau. Một người, dù trẻ hay không còn trẻ, nếu không đáp ứng được những điều này chắc chắn sẽ bị loại khỏi các môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, sẽ có những thí sinh đạt được kết quả mà bản thân mong muốn, cũng sẽ có những thí sinh chưa may mắn, chưa đạt được số điểm như mong đợi. Nhưng điều quan trọng hơn, là sau kỳ thi, mỗi người đã trưởng thành hơn ra sao. Phía trước luôn là một bầu trời, tùy cách mỗi người nỗ lực và dùng lăng kính nào để nhìn về nó.