Đời sống Cộng đồng

Kỳ thú: Người Việt sẽ được ngắm nguyệt thực kéo dài từ… năm 2028 đến năm 2029

Cao An Biên
Cao An Biên
08/09/2025 20:20 GMT+7

Nguyệt thực toàn phần diễn ra vào rạng sáng nay 8.9 vừa mang đến những trải nghiệm tuyệt vời với người yêu thiên văn. Vậy, bao lâu nữa người Việt mới gặp lại 'trăng máu'?

Nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là "trăng máu" vừa kết thúc vào lúc 3 giờ 55 phút rạng sáng nay 8.9, để lại một đêm thú vị với người Việt Nam trên khắp các tỉnh thành. Mạng xã hội ào ạt chia sẻ những hình ảnh chụp được mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu.

Kỳ thú: Người Việt sẽ được ngắm nguyệt thực kéo dài từ… năm 2028 đến năm 2029 - Ảnh 1.

Ảnh chụp nguyệt thực toàn phần tại TP.HCM rạng sáng nay 8.9.2025

ẢNH: QUANG MINH

Chuyên gia cho biết nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn rất ấn tượng, đẹp mắt và dễ quan sát, trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong quá trình nguyệt thực, mặt trời, trái đất và mặt trăng tạo thành một đường thẳng trong không gian. Do đó, bóng của trái đất phủ lên mặt trăng. Toàn bộ bán cầu trái đất có thể quan sát được nguyệt thực. Thực tế, toàn bộ phần trái đất, nơi diễn ra nguyệt thực vào ban đêm, đều có thể quan sát được.

Timeanddate.com cho biết đây là lần nguyệt thực toàn phần thứ hai và dài nhất trong 3 lần xảy ra trong khoảng thời gian chưa đầy 12 tháng trên toàn thế giới. Lần đầu tiên là vào ngày 13 - 14.3.2025, khi hiện tượng nhật thực toàn phần kéo dài khoảng 1 giờ 5 phút. Lần thứ ba sẽ là vào ngày 2 - 3.3.2026, khi pha toàn phần kéo dài khoảng 58 phút.

Nguyệt thực sắp tới người Việt quan sát được là khi nào?

Chuyên gia cho biết nguyệt thực toàn phần gần nhất mà người yêu thiên văn Việt Nam sắp quan sát là nguyệt thực vào ngày 3.3.2026. Theo số liệu của Timeandate.com, tại vị trí TP.HCM, nguyệt thực này bắt đầu vào lúc 15 giờ 44 phút và kết thúc vào lúc 21 giờ 23 phút.

Tuy nhiên, người yêu thiên văn Việt Nam không thể quan sát được pha nửa tối và pha một phần ban đầu, khi mặt trăng chưa mọc lên từ đường chân trời. May mắn, chúng ta vẫn có thể quan sát pha toàn phần, khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu từ đường chân trời.

Kỳ thú: Người Việt sẽ được ngắm nguyệt thực kéo dài từ… năm 2028 đến năm 2029 - Ảnh 2.

Nguyệt thực toàn phần gần nhất mà người Việt Nam được quan sát trọn vẹn tất cả các pha là ngày 31.12.2028 - 1.1.2029

ẢNH: TRẦN CÔNG

Đáng chú ý, người Việt Nam có thể quan sát được tất cả các pha của hiện tượng nguyệt thực toàn phần sau đó 2 năm. Lần nguyệt thực này trở nên đặc biệt khi nó kéo dài từ đêm muộn 31.12.2028 đến rạng sáng ngày 1.1.2029, tức diễn ra vào năm mới trong thời khắc chuyển giao giữa năm 2028 sang 2029.

Chuyên gia dự báo trong lần nhật thực thú vị này sẽ bắt đầu vào lúc 21 giờ 3 phút ngày 31.12.2028 và kết thúc vào lúc 2 giờ 40 phút rạng sáng ngày 1.1.2029. Như vậy lần nguyệt thực toàn phần này diễn ra trong hơn 5 giờ 36 phút.

Thâu đêm săn 'trăng máu', người Việt Nam ở khắp các tỉnh thành vừa chụp lại được khoảnh khắc thú vị. Tại TP.HCM, dù thời tiết không ủng hộ nhưng một số người yêu thiên văn vẫn 'bắt được' nguyệt thực toàn phần rạng sáng nay 8.9.

Bình luận (0)

