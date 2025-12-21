Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Kỹ thuật US-HIFU điều trị u xơ tử cung bảo tồn khả năng mang thai

Nam Sơn
Nam Sơn
21/12/2025 08:08 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết sẽ xem xét ban hành hướng dẫn của Bộ Y tế về kỹ thuật US-HIFU trong điều trị u xơ tử cung. Đây là kỹ thuật điều trị khối u không phẫu thuật, cần mở rộng triển khai tại các địa phương, giúp người dân thuận lợi trong tiếp cận điều trị.

GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản VN, là người thực hiện kỹ thuật US-HIFU đầu tiên tại VN. Ông cho biết sau hơn 1 năm triển khai kỹ thuật này, hơn 400 ca điều trị an toàn, hiệu quả, không ghi nhận biến chứng, 8 trường hợp mang thai sau điều trị. Em bé đầu tiên ra đời sau khi mẹ điều trị đa u xơ tử cung là bé trai 3,4 kg, chào đời ngày 26.11.2025 (ảnh).

Kỹ thuật US-HIFU điều trị u xơ tử cung bảo tồn khả năng mang thai - Ảnh 1.

ẢNH: M.THUẬN

US-HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý hội tụ sóng siêu âm vào mô sinh học, dẫn đến sự tăng nhiệt độ tức thời lên đến 65 - 100 độ C tại khối u, sau đó khối u sẽ tự tiêu theo thời gian. Tốc độ giảm kích thước u nhanh nhất ở tháng đầu tiên và đạt 60 - 70% sau 1 năm. Các triệu chứng như đau bụng, băng kinh, tiểu nhiều, tiểu khó… cũng giảm rõ rệt, giúp người bệnh mau chóng trở lại cuộc sống như trước.

US-HIFU điều trị u xơ tử cung không phẫu thuật, không mất máu, giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện và hồi phục nhanh. US-HIFU tiêu diệt khối u bảo toàn tử cung giúp phụ nữ sau điều trị vẫn có thể mang thai tự nhiên, còn cơ hội làm mẹ. Nhiều ca bệnh phức tạp, có khối u xơ tử cung to, ở vị trí không thể mổ hở hay mổ nội soi, đều được xử lý an toàn và hiệu quả, không gặp biến chứng.

