Kỳ tích ngầm hóa lưới điện, đưa 'mạng nhện' giấu vào lòng đất

Theo thời gian, những tuyến đường trung tâm của TP.HCM như: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay nhiều tuyến phố mới, hình ảnh những "ổ mạng nhện khổng lồ" đã được thay thế bằng khoảng không thông thoáng, sạch đẹp hơn khi hàng nghìn km lưới điện, cáp viễn thông đã được đưa vào lòng đất.

Thành quả ấy không chỉ là kết quả của một dự án kỹ thuật quy mô lớn, mà còn là quyết tâm bền bỉ của ngành điện. Thành quả đó cũng là minh chứng cho bước chuyển về tư duy phát triển hạ tầng đô thị, hướng tới xây dựng một thành phố có hệ thống kỹ thuật đồng bộ, an toàn và hiện đại.

Trước đây, đủ loại dây điện, cáp viễn thông treo trên những cột điện ẢNH: TGCC

Những người gắn bó với TP.HCM đủ lâu sẽ biết rất rõ: Từ cuối những năm 1990, hình ảnh đặc trưng của các tuyến đường là đủ loại dây điện, cáp viễn thông trên những cột điện. Không chỉ gây mất mỹ quan, tình trạng này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Quyết tâm thay đổi hình ảnh đó, TP.HCM xác định ngầm hóa lưới điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, trong giai đoạn khởi đầu, việc "đưa mạng nhện" xuống lòng đất gặp không ít khó khăn. Do đặc thù của đô thị trung tâm, lượng phương tiện di chuyển lớn, để tránh ảnh hưởng đến người dân, công nhân phải thi công cả vào ban đêm. Các tổ thi công chạy đua với thời gian để trước khi trời sáng phải hoàn thành việc tái lập mặt đường cho người dân đi lại, sinh hoạt.

Không chỉ đối mặt với áp lực tiến độ, những dự án còn phải xử lý rất nhiều khó khăn dưới lòng đất. Hệ thống cấp nước, thoát nước, viễn thông, cáp ngầm và nhiều công trình kỹ thuật khác đan xen khiến mỗi mét đất được đào phải khảo sát cẩn trọng.

Thông tin chúng tôi được biết, nếu giai đoạn đầu chỉ thực hiện được vài km thì đến cuối năm 2015, hàng trăm km lưới điện trung và hạ thế đã được ngầm hóa. Bước sang giai đoạn 2016 - 2020, việc ứng dụng công nghệ khoan ngầm định hướng, thi công hiện đại cùng mô hình phối hợp liên ngành đã giúp rút ngắn thời gian thi công đáng kể, giảm việc đào xới mặt đường và hạn chế thấp nhất việc gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đến nay, ngành điện đã phối hợp để ngầm hóa thành công hơn 1.500 km lưới điện trung thế, 2.500 km lưới điện hạ thế và gần 4.000 km cáp viễn thông. Hơn 70% lưới điện tại khu vực trung tâm thành phố được đưa xuống dưới lòng đất, mang lại diện mạo mới hoàn toàn cho đô thị hiện đại được xem là nhất, nhì cả nước.

Quá trình ấy đã tạo nền móng cho việc phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đưa TP.HCM tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại theo đúng định hướng mà thành phố đang theo đuổi.

Tạo nền tảng cho một thành phố hiện đại, đáng sống

Sau hơn hai thập kỷ triển khai, những giá trị mà chương trình ngầm hóa lưới điện mang lại không chỉ dừng ở việc "xóa" những búi dây chằng chịt mà còn từng bước thay đổi chất lượng hạ tầng đô thị, nâng cao độ an toàn trong vận hành lưới điện, tạo động lực phát triển kinh tế và đặt nền móng cho quá trình xây dựng đô thị thông minh của TP.HCM.

Bên cạnh yếu tố mỹ quan, lợi ích quan trọng hơn mà ngầm hóa lưới điện mang lại là nâng cao mức độ an toàn cho cộng đồng. Khi hệ thống dây điện và cáp viễn thông được đưa xuống lòng đất, nguy cơ chập điện, cháy nổ và đứt dây do mưa bão, thiên tai đã giảm gần như triệt để.

Đối với doanh nghiệp, giá trị của công tác ngầm hóa còn thể hiện ở sự ổn định của hệ thống cung cấp điện. Trong bối cảnh TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, việc duy trì ổn định của dòng điện là cực kỳ quan trọng.

Ngầm hóa lưới điện tại TP.HCM ẢNH: TGCC

Hạ tầng ngầm còn mở ra không gian phát triển cho nhiều lĩnh vực trọng điểm khác của thành phố như: hệ thống giao thông, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật… Đây đều là những cấu phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng đô thị thông minh mà TP.HCM đang hướng tới. Nhiều công trình hiện nay cũng đã đồng bộ việc ngầm hóa lưới điện cũng phản ánh cách tiếp cận mới trong phát triển hạ tầng của thành phố: Không làm riêng lẻ từng công trình mà hướng tới sự đồng bộ, liên thông và khai thác hiệu quả lâu dài.

Trong hành trình hơn 20 năm ngầm hóa của ngành điện, sự đồng thuận của người dân cũng chiếm một phần quan trọng. Họ vừa là người chứng kiến quyết tâm của ngành điện, của thành phố, đồng thời là đối tượng thụ hưởng.

Hơn 20 năm kiên trì thực hiện chương trình ngầm hóa lưới điện đã chứng minh đây là một chủ trương đúng đắn, có tầm nhìn chiến lược của TP.HCM. Giá trị của công tác này không chỉ được đo đếm bằng những tuyến đường sạch bóng dây nhợ mà còn bằng những lợi ích thiết thực với đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và chất lượng phát triển đô thị.

Trong hành trình xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thông minh, công tác ngầm hóa lưới điện là một nét vẽ riêng rất đẹp với nhiều dấu ấn của sự trách nhiệm, bền bỉ về quá trình đồng hành nhằm góp phần quan trọng trong kiến tạo diện mạo mới và tạo nền tảng vững chắc để TP.HCM phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong những thập niên tới. Trong những ngày TP.HCM đang long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình ấy như một bông hoa đẹp để tô thắm cho sự hiện đại, năng động, trẻ trung của TP.HCM.