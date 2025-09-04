Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn
Quan sát:

Lá bài cũ của người mới

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
04/09/2025 07:37 GMT+7

Sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống Ba Lan, ông Karol Nawrocki lên tiếng nhắc lại yêu cầu nước Đức bồi thường chiến tranh liên quan Thế chiến 2. Yêu cầu này vốn đã bị chính phủ Đức bác bỏ với lập luận rằng vấn đề bồi thường chiến tranh đã được hai bên xử lý ổn thỏa và dứt điểm từ cách đây nhiều thập niên rồi.

Việc ông Nawrocki nhắc lại yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh ngay sau khi nhậm chức tổng thống là điềm không tốt lành cho mối quan hệ giữa hai thành viên EU và NATO này. Bản thân ông Nawrocki và đảng Luật pháp và Công lý Ba Lan, đảng đã đề cử ông Nawrocki làm ứng cử viên tổng thống, đều thừa biết rằng phía Đức không bao giờ chấp nhận đàm phán lại vấn đề bồi thường chiến tranh. Nhưng đảng này và ông Nawrocki vẫn nhắc lại vấn đề đó nhằm 3 mục đích sau.

- Ảnh 1.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki

ảnh: afp

Thứ nhất là củng cố phe cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa ở Ba Lan. Phe này là nền tảng quyền lực hiện tại của đảng Luật pháp và Công lý. Phái củng cố phe này ngay từ bây giờ thì đảng kia mới có cơ may trở lại cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử tới ở Ba Lan. Thứ hai là cản trở và gây khó cho việc cầm quyền của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Vấn đề bồi thường chiến tranh là chuyện rất nhạy cảm về đối nội ở Ba Lan trong khi chính trường và nội bộ xã hội bị phân hóa rất sâu sắc. Cho nên ông Tusk phải ứng xử rất thận trọng và khôn khéo. Vấn đề này càng nổi lên thì càng thêm khó xử cho chính phủ của ông Tusk. Thứ ba là gây khó cho vai trò và ảnh hưởng với nước Đức trong EU và NATO. Vì thế, lá bài trên tuy cũ nhưng giá trị không cũ.

Tin liên quan

UAE vạch lằn ranh đỏ với Israel về Bờ Tây

UAE vạch lằn ranh đỏ với Israel về Bờ Tây

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã cảnh báo Israel rằng việc sáp nhập Bờ Tây là lằn ranh đỏ không thể vượt qua.

Khám phá thêm chủ đề

NATO eu Ba Lan đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận