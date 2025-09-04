Lá bài cũ của người mới

Việc ông Nawrocki nhắc lại yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh ngay sau khi nhậm chức tổng thống là điềm không tốt lành cho mối quan hệ giữa hai thành viên EU và NATO này. Bản thân ông Nawrocki và đảng Luật pháp và Công lý Ba Lan, đảng đã đề cử ông Nawrocki làm ứng cử viên tổng thống, đều thừa biết rằng phía Đức không bao giờ chấp nhận đàm phán lại vấn đề bồi thường chiến tranh. Nhưng đảng này và ông Nawrocki vẫn nhắc lại vấn đề đó nhằm 3 mục đích sau.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ảnh: afp

Thứ nhất là củng cố phe cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa ở Ba Lan. Phe này là nền tảng quyền lực hiện tại của đảng Luật pháp và Công lý. Phái củng cố phe này ngay từ bây giờ thì đảng kia mới có cơ may trở lại cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử tới ở Ba Lan. Thứ hai là cản trở và gây khó cho việc cầm quyền của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Vấn đề bồi thường chiến tranh là chuyện rất nhạy cảm về đối nội ở Ba Lan trong khi chính trường và nội bộ xã hội bị phân hóa rất sâu sắc. Cho nên ông Tusk phải ứng xử rất thận trọng và khôn khéo. Vấn đề này càng nổi lên thì càng thêm khó xử cho chính phủ của ông Tusk. Thứ ba là gây khó cho vai trò và ảnh hưởng với nước Đức trong EU và NATO. Vì thế, lá bài trên tuy cũ nhưng giá trị không cũ.