La Liga: Mùa bóng đầy tương phản của hai gã khổng lồ

Tan nát Real

Đây là mùa thứ hai liên tiếp Real Madrid trắng tay trên mọi đấu trường, và đấy cũng là lần đầu tiên điều này xảy ra trong 16 năm. Nhắc lại như thế để thấy Real khát danh hiệu như thế nào khi họ tuyển mộ HLV Xabi Alonso mùa hè năm ngoái. Và nhắc lại như thế để thấy Alonso đã thất bại ngay từ đầu với quyết định gia nhập Real (Alonso khi ấy đang là nhân vật sáng giá, lên như diều nhờ những chiến tích lịch sử ở Leverkusen). Không thể có yêu cầu nào khác hơn cho ông Alonso: Real muốn vô địch giải FIFA Club World Cup 2025 để cứu vãn cả một mùa bóng thất bại. Quá khó đối với một tân HLV chỉ mới có vài tuần gặp gỡ cầu thủ. Real thua PSG 0-4 ở vòng bán kết. Thế là khi mùa bóng 2025 - 2026 còn chưa bắt đầu, Alonso đã mang tiếng kẻ thất bại. Ông trở nên nhỏ bé trước các ngôi sao Real luôn có cái tôi to đùng.

Barcelona (bìa trái) đoạt chức vô địch La Liga 2025 - 2026 bằng cách thắng Real Madrid trong trận “El Clasico” ẢNH: REUTERS

Vinicius Junior vung tay quát tháo ngay trước mặt Alonso "Tại sao lại là tôi" khi bị thay trong trận gặp Barcelona, rồi sau đó anh nói trên mặt báo: "Tôi sẽ ra đi". Federico Valverde phản kháng trước yêu cầu chiến thuật của Alonso: "Tôi sinh ra không phải để đá hậu vệ phải". Cứ thế, nội bộ Real lủng củng đến tận cuối mùa, dù Alonso đã bị sa thải từ lâu. Trent Alexander-Arnold bị đẩy lên ghế dự bị vì đến sân tập trễ. Thủ quân Dani Carvajal nổi hung, lao vào tranh chấp như chiến đấu với kẻ thù trên sân tập, khiến cầu thủ trẻ Victor Valdepenas chấn thương. Antonio Rudiger tát tai Alvaro Carreras. Valverde và Aurelien Tchouameni choảng nhau từ sân tập tới phòng thay đồ. Đấy không còn là một đội bóng nữa. Chủ tịch CLB Florentino Perez chống chế: "Các ngôi sao Real cãi vã với nhau trong phòng thay đồ là chuyện bình thường". Báo giới hỏi ngược: Nếu bình thường, sao họ bị phạt đến nửa triệu euro mỗi người? Và chỉ cãi vã bình thường, sao Valverde phải trực chỉ bệnh viện để chụp hình hộp sọ?

Khi Real thua trận đầu tiên tại La Liga mùa này (2-5 trước Atletico), đấy là lần đầu tiên sau hơn 70 năm, Atletico ghi đến 5 bàn trong một trận derby Madrid. Khi thua trận thứ hai (0-2 trước Celta Vigo), Real có đến 3 cầu thủ bị đuổi. Và Real sa thải Alonso, thay bằng Alvaro Arbeloa - một nhân vật chưa từng huấn luyện bóng đá đỉnh cao. Không thất bại mới lạ!

Flick tiếp tục lèo lái Barcelona thành công

Không phải Real, thì tất nhiên chức vô địch La Liga phải về tay Barcelona. Hơn 2 thập niên qua, chỉ có một đội khác là Atletico Madrid, xen được vào chuỗi vô địch của 2 gã khổng lồ. Và Atletico cũng chỉ lên ngôi 2 lần. Vấn đề là Barcelona không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch. Họ lên ngôi một cách thuyết phục, có cả chi tiết lịch sử vừa nêu khi lần đầu tiên chính thức vô địch ngay khi thắng Real trong trận "El Clasico" (hơn 14 điểm, trước 3 vòng cuối).

Hoàn toàn trái ngược với bệnh ngôi sao hoành hành ở Real suốt mùa bóng, Barcelona thành công chủ yếu nhờ khả năng quản lý cầu thủ của HLV Hansi Flick. Ông gây ảnh hưởng mạnh mẽ, đem lại niềm tin cho các cầu thủ và đặt họ vào đúng chỗ trong hệ thống chiến thuật của mình. Fermin Lopez hoặc Pau Cubarsi đều chỉ là cầu thủ trẻ, do Barcelona đào tạo và chưa có nhiều danh tiếng. Bây giờ họ đều đã là trụ cột trong đội hình Barcelona. Flick đặt niềm tin vào Marcus Rashford, và anh thành công ngoài mong đợi. Raphinha trở thành ngôi sao…

Có hai chỉ số "100%" thật thuyết phục, khi Barcelona của Hansi Flick vô địch La Liga mùa này. Một là Barcelona toàn thắng trong mọi trận đấu trên sân nhà. Thứ hai, HLV Flick giữ vững tỷ lệ VĐQG 100% trong sự nghiệp riêng của mình. Đây chỉ mới là mùa thứ hai Flick dẫn dắt Barcelona, và ông luôn đăng quang. Một chút so sánh: chưa có HLV nào của Real Madrid bảo vệ thành công danh hiệu vô địch La Liga trong gần 40 năm qua (gần đây nhất là Leo Beenhakker vào cuối thập niên 1980). Trước Barcelona, Flick từng dẫn dắt Bayern Munich 2 mùa, và đều vô địch Bundesliga.

Lối chơi đẹp mắt của Barcelona được đa số giới hâm mộ trung lập khen ngợi. Tất nhiên, đây chưa phải là mùa bóng mỹ mãn khi Barcelona thất bại ở Cúp quốc gia và Champions League. Nhưng giới chuyên môn nhận định Barcelona mùa tới sẽ còn hay hơn, khi lối chơi theo hệ thống của họ tiếp tục trở nên nhuần nhuyễn, và các cầu thủ trẻ có thêm nhiều kinh nghiệm.