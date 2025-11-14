Lady Gaga từng phải điều trị tâm thần

Nữ ca sĩ 39 tuổi nói trải nghiệm này đã thay đổi cuộc đời và giúp cô trở thành một con người khỏe mạnh và trọn vẹn hơn như hiện tại.

Phía sau những tác phẩm thành công là tinh thần suy kiệt

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone hôm 13.11, Lady Gaga đã chia sẻ về một trong những thời điểm khó khăn nhất cuộc đời mình. Khi đang tham gia bộ phim A Star Is Born và chuẩn bị cho tour diễn Joanne World Tour vào năm 2017, ngôi sao từng đoạt giải Grammy phải âm thầm chiến đấu với các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần.

Lady Gaga tiết lộ phải dùng thuốc ổn định tâm trạng và nhập viện điều trị tâm lý trong thời điểm quay A Star Is Born Ảnh: Instagram ladygaga

"Tôi đã đóng A Star Is Born khi đang dùng thuốc lithium giúp ổn định tâm trạng. Có một ngày, em gái tôi nói: Chị không còn là chính chị nữa. Và tôi đã quyết định hủy tour diễn", Lady Gaga nhớ lại.

Nữ ca sĩ cho biết có thời điểm cô phải đến bệnh viện để điều trị tâm thần: "Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi không thể làm được gì. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Thật sự rất đáng sợ. Đã có lúc tôi nghĩ mình không thể hồi phục".

Sự hỗ trợ y tế kịp thời đã cứu cô khỏi vực thẳm, để sau đó cô có thể tận hưởng thành công rực rỡ của bộ phim năm 2019 cùng đạo diễn, tài tử Bradley Cooper - bao gồm cả giải Grammy và Oscar.

"Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi còn sống. Nghe có vẻ kịch tính, nhưng chúng ta đều biết chuyện này có thể tệ đi như thế nào", chủ nhân bản hit Shallow nói.

Khi thực hiện những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao trong sự nghiệp, cũng chính là lúc Lady Gaga rơi vào giai đoạn tinh thần suy kiệt nhất Ảnh: rollingstone

A Star Is Born không phải dự án duy nhất khiến sức khỏe tinh thần của Lady Gaga bị tác động. Theo giọng ca Paparazzi, cô cũng rơi vào trạng thái tồi tệ khi tham gia bộ phim House of Gucci năm 2021.

Tuy nhiên đến hiện tại, Lady Gaga khẳng định cô đã trở lại trạng thái cân bằng và hạnh phúc. Cô dành lời cảm ơn cho vị hôn phu Michael Polansky - người cô bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 vì đã giúp cô đạt được sự ổn định này.

Nữ ca sĩ cho biết hiện cô đã trở thành một con người khỏe mạnh và trọn vẹn nhờ sự hỗ trợ từ vị hôn phu Michael Polansky Ảnh: Instagram ladygaga

"Yêu một người thật sự quan tâm đến con người thật của tôi đã tạo ra khác biệt rất lớn", người đẹp sinh năm 1986 tâm sự.

Cô kể về sự đồng hành của Michael Polansky: "Anh ấy nhìn thấy tôi là một người như lạc khỏi những điều mình đáng ra phải làm. Anh ấy muốn chăm sóc tôi. Tôi chưa từng được yêu theo cách đó. Cuộc đời tôi quan trọng với anh ấy, không phải một cuộc vui. Anh ấy giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình là điều quý giá".