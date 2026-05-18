Lai Châu: Quản lý cây xăng cố tình bán hơn 12.000 lít dầu pha xăng

Ngày 18.5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án "tham ô tài sản; sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng" xảy ra tại cửa hàng Petrolimex số 29 (xã Mường Khoa, Lai Châu) do Nguyễn Xuân Trường (31 tuổi, trú P.Tân Phong, Lai Châu) thực hiện.

Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin về vụ án ẢNH: V.T

Theo kết quả điều tra, ngày 6.5, anh H.M.D (41 tuổi, trú xã Tân Uyên, Lai Châu) mua khoảng 50 lít dầu Diesel tại cửa hàng Petrolimex số 29 để sử dụng cho 2 máy xúc của gia đình.

Sau khi sử dụng, cả 2 máy xúc đều hư hỏng, nhiên liệu có mùi xăng và phản ứng cháy bất thường nên anh D. đã làm đơn tố giác. Cơ quan chức năng xác định anh D. đã mua khoảng 600 lít dầu tại cửa hàng này.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, cửa hàng Petrolimex số 29 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu, do Trường quản lý, phụ trách. Trong quá trình nhập hàng, Trường cùng lái xe téc đã bơm nhầm hơn 500 lít xăng RON95-III vào bể chứa dầu DO 0,001S-V.

Phát hiện sự việc, Trường không thực hiện quy trình xử lý nhiên liệu không bảo đảm chất lượng theo quy định mà tiếp tục nhập thêm gần 10.000 lít dầu DO để pha loãng.

Từ ngày 27.3 - 8.5, cửa hàng đã bán ra thị trường hơn 12.500 lít dầu không bảo đảm chất lượng, trị giá khoảng 369 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy các mẫu dầu tại bể chứa và trong 2 máy xúc đều không đạt tiêu chuẩn diesel mức 5, có dấu hiệu pha trộn xăng vào dầu diesel.

Đặc biệt, cảnh sát còn xác định Trường cố ý không nhập 220 lít dầu vào bể chứa mà cất giấu trong thùng phi, ngắt camera giám sát nhằm che giấu hành vi, sau đó bán số dầu này lấy hơn 6,2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Trường về hành vi tham ô tài sản và đang làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng của bị can này.