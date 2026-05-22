Thế giới

Lại nóng chuyện đảo Greenland

Khánh An
22/05/2026 05:30 GMT+7

AFP ngày 21.5 dẫn lời Đặc phái viên Mỹ về Greenland Jeff Landry tuyên bố nước này cần phải tái lập sự hiện diện tại hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch.

"Tôi nghĩ đã đến lúc Mỹ cần đặt chân trở lại Greenland. Tôi nghĩ rằng các bạn có thể thấy Tổng thống Donald Trump đang nói về tăng cường các hoạt động an ninh quốc gia và tái thiết lập một số căn cứ ở Greenland. Greenland cần Mỹ", ông Landry phát biểu khi kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới hòn đảo này kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12.2025. Ông Landry, đồng thời là Thống đốc bang Louisiana, đã đến thủ phủ Nuuk của Greenland hôm 17.5, trong chuyến đi không có lời mời chính thức từ Greenland và sự hiện diện của ông đã gây ra tranh cãi trên đảo.

Ông Landry (phải) tại Greenland hôm 20.5

Ảnh: AP

Theo giới truyền thông, Mỹ muốn mở 3 căn cứ mới ở phía nam Greenland. Một hiệp ước quốc phòng năm 1951, được cập nhật năm 2004, cho phép Mỹ tăng cường triển khai quân đội và các cơ sở quân sự trên đảo với điều kiện phải thông báo trước cho Đan Mạch và Greenland. Vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, Mỹ có 17 cơ sở quân sự ở Greenland, nhưng đã đóng cửa qua nhiều năm và hiện chỉ còn cơ sở duy nhất là căn cứ Pituffik ở phía bắc hòn đảo.

Mỹ tuyên bố cần lập lại chỗ đứng ở Greenland

Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định nước này cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng nếu không kiểm soát, hòn đảo có nguy cơ rơi vào tay Trung Quốc hoặc Nga. Đáp lại, giới chức Greenland và Đan Mạch nhiều lần khẳng định chỉ Greenland mới có thể quyết định tương lai của mình và lãnh thổ này không phải để bán.

