Làm 247 trẻ nhiễm độc chì, quản lý trường mầm non lãnh án tù chung thân

Một trường mầm non ở Trung Quốc ảnh: reuters

Vụ nhiễm độc chì do thực phẩm độc hại xảy ra tại một trường mầm non trên địa bàn thành phố Thiên Thủy của tỉnh Cam Túc. Quan chức phụ trách trường bị tuyên án tù chung thân.

Theo hồ sơ tòa án, bị cáo Li Huifang, quan chức phụ trách trường mầm non tại quận Mạch Tích, cùng bị cáo Zhu Jinglin, hiệu trưởng trường, đã chỉ đạo và tổ chức việc đưa chất độc hại vào thực phẩm phục vụ trẻ em và nhân viên.

Mục đích của hành động trên là làm cho đồ ăn là bánh trái có màu sắc bắt mắt và giúp dễ bán hơn.

Tại phiên tòa hôm 16.10, tòa án ở thành phố Lan Châu (tỉnh Cam Túc) đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Li Huifang, vĩnh viễn tước bỏ quyền chính trị của đương sự và tịch thu tài sản cá nhân với tổng trị giá 500.000 nhân dân tệ (gần 2 tỉ đồng).

Hiệu trưởng Zhu Jinglin bị phạt 15 năm tù và số tiền 300.000 nhân dân tệ. Bốn nhân viên nhà bếp trực tiếp thực hiện chỉ đạo bị tuyên phạt từ 6 đến 8 năm tù, kèm theo các khoản tiền phạt tùy mức độ vi phạm.

Theo kết quả điều tra do tỉnh công bố tháng 7.2025, các loại bánh trái chứa chất độc hại đã được đưa vào thực đơn của trẻ và nhân viên hằng tháng kể từ tháng 5.2024.

Trong số 251 trẻ em được xét nghiệm, 247 trẻ có nồng độ chì bất thường trong máu. Đến hôm 20.7.2025, đa số các trẻ bị nhiễm độc chị đã hoàn thành đợt điều trị đầu tiên và được cho xuất viện.

Các chuyên gia đã thực hiện đánh giá lâm sàng cho thấy nồng độ chì trong máu của các em giảm trung bình 40,21% sau điều trị, theo đúng phác đồ dự kiến.

Cũng theo báo cáo công bố hồi tháng 7, một loạt các cán bộ tại địa phương đã bị điều tra, trong đó có lãnh đạo ủy ban y tế tỉnh và thành phố Thiên Thủy.