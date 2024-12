Làm ăn thua lỗ, bán đất 'ảo' để chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng

Ngày 24.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện Đặng Thị Liên (45 tuổi, ở xã Cam Thành, H.Cam Lộ) có nhiều bất thường về tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đặng Thị Liên nghe đọc các lệnh tạm giữ và khám xét nhà của cơ quan công an ẢNH: THANH LỘC

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập, xác minh chứng cứ, cơ quan công an xác định Đặng Thị Liên đã đưa thông tin gian dối về thửa đất trên địa bàn H.Cam Lộ để chiếm đoạt của bà L.T.T. (56 tuổi, ở H.Hải Lăng, Quảng Trị) số tiền 1,2 tỉ đồng.

Được biết, chiều 23.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Đặng Thị Liên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Liên khai nhận do làm ăn thua lỗ nên thông qua hoạt động môi giới mua bán đất để lừa đảo số tiền nói trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.