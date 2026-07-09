Làm đẹp bằng công nghệ hiện đại đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Chỉ với vài phút lướt mạng xã hội, người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp những lời quảng cáo hấp dẫn như 'không đau', 'không để lại sẹo', 'đẹp ngay sau một lần thực hiện',... Tuy nhiên, phía sau những cam kết đó là không ít trường hợp phải nhập viện vì các tai biến sau điều trị.

Những biến chứng thường gặp khi sử dụng các thiết bị phát năng lượng trong thẩm mỹ gồm bỏng, nhiễm trùng, tăng sắc tố sau viêm (PIH), giảm sắc tố, sẹo phì đại, sẹo lồi và tình trạng đỏ da kéo dài.

Theo BS-CKII Trần Vũ Anh Đào, Phó Trưởng khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, các công nghệ sử dụng năng lượng như laser, IPL, sóng cao tần RF, vi kim RF và siêu âm hội tụ đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong thẩm mỹ nội khoa. Đây là xu hướng tất yếu nhờ khả năng điều trị nhiều vấn đề về da như rối loạn sắc tố, tổn thương mạch máu, sẹo, trẻ hóa da và triệt lông với thời gian hồi phục tương đối ngắn.

Làm đẹp không xâm lấn: Cần lưu ý điều gì để tránh rủi ro?

Tuy nhiên, hiệu quả và tính an toàn của các phương pháp này không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hay thiết bị, mà còn phụ thuộc vào việc chẩn đoán đúng, lựa chọn chỉ định phù hợp, cài đặt thông số chính xác và quy trình chăm sóc sau điều trị. Đáng lưu ý, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy biến chứng vẫn có thể xảy ra ngay cả khi được thực hiện bởi bác sĩ có nhiều kinh nghiệm. Điều này cho thấy không có phương pháp nào hoàn toàn không có rủi ro nếu không được chỉ định và thực hiện đúng quy trình.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau điều trị như bỏng, phồng rộp, tăng sắc tố, giảm sắc tố hoặc hình thành sẹo, người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc để xử lý. Thay vào đó, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Để hạn chế tối đa nguy cơ gặp tai biến khi làm đẹp bằng công nghệ, người dân nên lựa chọn các cơ sở y tế chuyên khoa đã được cấp phép, có hệ thống trang thiết bị đạt chuẩn và đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản. Đồng thời, việc thực hiện đúng quy trình và theo dõi sau điều trị phù hợp với từng cá nhân là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu quả và an toàn.