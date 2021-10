Lâm Đồng: Nữ quái 20 tuổi lừa đảo bán nông sản qua mạng giữa mùa Covid-19

Ngày 5.10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Lạt điều tra, xác minh làm rõ đối tượng lừa đảo bán hàng nông sản Đà Lạt qua mạng giữa mùa Covid-19.

Trước đó, Phòng PA05 Công an Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân về đối tượng sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Nguyễn Hoàng” có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tài khoản facebook cá nhân “Nguyễn Hoàng” tự xưng đến từ Đà Lạt, thường xuyên đăng tải thông tin bán rau, củ, quả trên mạng xã hội. Khi có người hỏi mua, tài khoản facebook trên yêu cầu người mua thanh toán tiền hàng trước nhưng sau đó không chuyển hàng như thỏa thuận giữa hai bên.

Xác định nội dung tin báo là vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch, Phòng PA05 đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh, truy tìm đối tượng.

Sau thời gian ngắn, công an đã xác định các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản này gồm 5 người do Lê Thị Bích Hoàng (20 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt) cầm đầu và đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác từ tháng 10. 2020 đến nay. Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo rất tinh vi, dùng nhiều biện pháp để đối phó, xóa dấu vết phạm tội nhằm che mắt cơ quan chức năng.





Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội facebook. Cụ thể, nhóm đối tượng đã mua nhiều sim điện thoại không chính chủ để đăng ký các tài khoản cá nhân trên facebook. Sau đó, sử dụng hình ảnh cá nhân của nhiều người khác nhau để đặt làm ảnh đại diện trên mạng xã hội và đăng tải các bài viết, hình ảnh bán rau, củ, quả với giá thấp hơn thị trường.

Khi có “con mồi” sập bẫy, Hoàng cùng các đối tượng phân chia đóng các vai khác nhau như: chủ vựa rau, tài xế vận chuyển rau để trả lời điện thoại khi khách hàng gọi đến. Sau khi tạo được niềm tin, Hoàng sẽ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc và thực hiện hành vi chiếm đoạt đối với số tiền trên, đồng thời chặn liên lạc và khóa tài khoản facebook.

Với thủ đoạn trên, Lê Thị Bích Hoàng cùng đồng bọn ước tính đã lừa đảo khoảng trên 80 người, cư trú tại các tỉnh thành: Lâm Đồng, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bình Thuận với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thị Bích Hoàng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng còn lại.