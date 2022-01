Lâm Đồng: Số ca nhiễm Covid-19 giảm dù du khách đến Đà Lạt tăng cao

Chiều 5.1 bà Trần Vũ Thị Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn hiện có 433 trường hợp mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà, trong đó 31 người kết thúc điều trị.

Cụ thể, P.8 có số ca Covid-19 điều trị tại nhà cao nhất, với 68 ca; tiếp đó là X.Tà Nung 50 ca; các phường: 3 và 4 có 38 ca; phường: 7 và 9 có 28 ca…

Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn và điều trị Covid-19 tại nhà, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đã ký quyết định thành lập 16 Trạm Y tế (TYT) lưu động ở 16 xã, phường. Mỗi TYT lưu động có 5 người, do Trưởng hoặc Phó TYT phường, xã làm trưởng trạm; các thành viên là y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế thôn bản, cán bộ y tế hưu trí, người hành nghề tại cơ sở y dược tư nhân tham gia.

Tùy tình hình thực tế, UBND xã, phường có thể huy động thêm các lực lượng khác để hỗ trợ cho TYT lưu động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Theo bà Loan, các TYT lưu động này đã và đang hỗ trợ tích cực cho việc điều trị F0 tại nhà.





Theo báo cáo của Sở Y tế Lâm Đồng, trong 4 ngày đầu năm 2022 dù số du khách đến Đà Lạt rất đông (trên 55.000 lượt du khách), nhưng số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh giảm.

Cụ thể mỗi ngày ghi nhận từ 210 - 228 ca/ngày, trong khi những ngày cuối năm 2021 số ca Covid-19 tăng cao, 3 ngày 27, 28 và 29.12, ghi nhận lần lượt là 358, 394 và 483 ca Covid-19.

Ngày 5.1 tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm 225 ca Covid-19, nâng tổng số lên 11.295 ca, trong đó có 32 người tử vong (tính từ đầu dịch đến nay); 7.050 ca được xuất viện, hiện có 4.198 ca đang điều trị.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có khoảng 700 trẻ mầm non và học sinh (HS) các cấp nhiễm Covid-19 (F0). Cụ thể tuổi mầm non có 35 trẻ F0; bậc Tiểu học có 417 HS F0, THCS có 165 HS F0, THPT có 33 HS F0, Hệ Giáo dục thường xuyên có 4 F0 và Trường CĐSP Đà Lạt có 1 F0. Đến nay, các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã dạy và học trực tiếp tại trường; với các trường hợp F0 và F1 vẫn học trực tuyến tại nhà. Tỷ lệ trẻ Mầm non đến trường mới đạt 40,52%, bậc Tiểu học đạt 74,12%, THCS đạt 86,75%; riêng THPT có 42.896/44.915 học sinh học trực tiếp đạt tỷ lệ 95,51%.