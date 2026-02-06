Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lâm Đồng: 'Xuân chiến sĩ' thắp lửa đoàn kết quân dân nơi biên giới

H.Linh
H.Linh
06/02/2026 14:13 GMT+7

Chương trình 'Xuân chiến sĩ' lần thứ 11 năm 2026 diễn ra tại xã Đức Lập (Lâm Đồng) mang theo không khí nghĩa tình, kết nối quân dân, chăm lo đời sống vùng biên, lan tỏa giá trị trong những ngày tết cổ truyền đang cận kề.

Ngày 6.2, tại xã Đức Lập (Lâm Đồng), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc chương trình "Xuân chiến sĩ" lần thứ 11 năm 2026 với quy mô lớn. Chương trình có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Tham dự chương trình có đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng các tướng lĩnh thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 7.

Xuân chiến sĩ 2026 thắp lửa đoàn kết quân dân tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tham dự chương trình

ẢNH: C.T.V

Về phía tỉnh Lâm Đồng có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc, cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và người dân địa phương...

Xuân chiến sĩ 2026 thắp lửa đoàn kết quân dân tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc chương trình

ẢNH: C.T.V

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, nhấn mạnh chương trình "Xuân chiến sĩ" thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, đạo lý "lá lành đùm lá rách"; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động giàu ý nghĩa được triển khai đồng loạt tại xã Đức Lập, Cư Jút và các xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng như Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận Hạnh, Thuận An, Đắk Wil.

Xuân chiến sĩ 2026 thắp lửa đoàn kết quân dân tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, tham dự chương trình

ẢNH: C.T.V

Ban tổ chức đã thực hiện chương trình "Ăn tết cùng bộ đội", khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; triển khai "Tết quân dân", "Chợ xuân 0 đồng - lan tỏa yêu thương"; đồng thời khởi công xây dựng 60 căn nhà tại xã biên giới Quảng Trực.

Bên cạnh đó, hơn 2.500 phần quà đã được trao tận tay các gia đình chính sách, hộ khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới.

Xuân chiến sĩ 2026 thắp lửa đoàn kết quân dân tại Lâm Đồng - Ảnh 4.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân biên giới tham dự chương trình "Xuân chiến sĩ" lần thứ 11 năm 2026

ẢNH: C.T.V

Theo ban tổ chức, qua nhiều năm duy trì, "Xuân chiến sĩ" đã trở thành nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của lực lượng vũ trang Quân khu 7, là điểm hẹn nghĩa tình mỗi dịp tết cổ truyền. Năm 2026, chương trình càng mang ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục khẳng định vai trò gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.

Xuân chiến sĩ 2026 thắp lửa đoàn kết quân dân tại Lâm Đồng - Ảnh 5.

Các cựu chiến binh tham gia chương trình

ẢNH: C.T.V

Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật chủ đề "Âm vang đại ngàn - ấm tình quân dân" diễn ra tối nay (6.2), hòa quyện âm hưởng núi rừng Tây nguyên với tinh thần người lính, tạo nên không gian văn hóa giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tin và khát vọng bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Không chỉ là hoạt động chăm lo tết, "Xuân chiến sĩ" còn là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, của thế trận lòng dân bền chặt nơi biên cương. Từ những việc làm cụ thể, nghĩa tình quân dân tiếp tục được bồi đắp, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng vùng biên Lâm Đồng ngày càng ổn định, phát triển và tràn đầy sắc xuân mới.

