Làm gì để chặt 'vòi' cho vay nặng lãi?

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, 38 tuổi, cư trú P.An Phú, TP.Thủ Đức) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo Cơ quan CSĐT, đây là "ông trùm" đứng đằng sau các website cho vay tamo.vn và findo.vn, bị công an phát hiện hồi tháng 4. Cụ thể, trang tamo.vn và findo.vn do Tập đoàn Sun Finance (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân: Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN. Trong đó, Công ty Digital Credit và Công ty Fincap VN đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, còn Công ty Sofi Solutions hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng dù chưa được cấp phép. Trụ sở đăng ký ở Q.10 và Q.3, nhưng thực tế 3 công ty này cùng hoạt động tại một tòa nhà trên đường Phan Tôn (Q.1).

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Aigars Plivčs để điều tra hành vi cho vay nặng lãi

Ngọc Lê

Tại cơ quan công an, Aigars Plivčs khai nhận là nhân viên Tập đoàn Sun Finance. Dù không đứng tên đại diện pháp luật nhưng Aigars Plivčs chính là giám đốc điều hành mọi hoạt động của 3 công ty trên. Bị can Aigars Plivčs thừa nhận biết rõ lãi suất của các khoản vay đều cao hơn quy định pháp luật, nhưng vẫn đồng ý đứng ra tổ chức các hoạt động cho vay nặng lãi. Theo đó, lãi của các công ty này thấp nhất 401,5%/năm, cao nhất 1.379,7%/năm, gấp 20 - 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của bộ luật Dân sự. Theo Công an Q.10, từ tháng 4.2019 đến nay, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng.

Xử lý tới nơi tới chốn

Bạn đọc (BĐ) hoan nghênh chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an Q.10 (Công an TP.HCM) trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động liên quan tín dụng đen. BĐ Trần Lê Minh cho biết: "Cháu tôi và gia đình bị các app cho vay nặng lãi khủng bố tinh thần một thời gian rất dài, không còn thiếu một điều gì. Kinh khủng. Cảm ơn cơ quan chức năng đã quyết liệt xử lý vấn nạn này".

BĐ Lang Dung cũng bày tỏ sự cảm kích đối với thành tích của lực lượng công an: "Đường dây này đã rút về hoạt động tại nhà nhưng công an vẫn lần ra, nhất là truy tới ông trùm người nước ngoài. Khó hình dung được mức lãi suất đến cả nghìn phần trăm một năm, nếu nhóm này không bị triệt phá thì còn có biết bao nhiêu người khốn đốn".

Bên cạnh đó, BĐ cho rằng cho vay tiêu dùng là mảnh đất màu mỡ để các đối tượng hoạt động tín dụng đen lợi dụng, nên cần duy trì việc ngăn ngừa, như quan sát của BĐ Lenvan: "Chặt đầu này nó hiện ra đầu khác, như vòi bạch tuộc. Người nghèo thì có nhu cầu vay tiền nhưng vay ở đâu mà không phải qua nhiều thủ tục, vậy là tìm tới tín dụng đen. Không trả kịp tiền thì lại vay nặng lãi, một vòng luẩn quẩn".

BĐ nhanbatdanh cùng quan điểm: "Cơ quan chức năng đã triệt phá được bọn lừa đảo này, nên xử lý tiếp thật triệt để, đừng để chúng làm hại những người nghèo, thiếu hiểu biết".

Hỗ trợ người gặp khó khăn

Theo BĐ, công an đã phá được đường dây cho vay nặng lãi tinh vi do người nước ngoài cầm đầu, núp bóng công ty trong nước, thì không khó để bóc gỡ những trường hợp khác. BĐ Tu Anh nhìn nhận: "Chẳng có gì là không làm được. Chúng ta có lực lượng công an, dân phòng, hệ thống camera giám sát... thì không thể để những nhóm người dán tờ rơi cho vay nặng lãi, bọn tín dụng đen hoạt động, gây bất an cho xã hội trong thời gian dài. Cơ quan, ban ngành cần tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn mình quản lý".

Bổ sung ý kiến, BĐ Trương Đăng đề đạt cần điều chỉnh khung pháp lý theo hướng nâng mức hình phạt: "Những kẻ cho vay cắt cổ ngày càng lộng hành, phần vì lợi nhuận quá lớn, phần vì mức xử phạt chưa đủ mạnh. Điều luật áp dụng xử lý hành vi này cần sửa đổi, cần theo sát thực tế cuộc sống".

Mặt khác, theo BĐ, cần quan tâm hơn nhu cầu tài chính của người dân, để họ không sa vào bẫy cho vay nặng lãi. "Có cung sẽ có cầu, khi người dân cần vay vốn để trang trải cuộc sống, trong khi không có tài sản thế chấp thì nguồn vốn "không đen" tiếp cận thế nào? Khi nào có nguồn vay giải quyết trường hợp như vậy?", BĐ Ha Tan Cong đặt vấn đề.

"Đề nghị các tổ chức xã hội, tổ chức tín dụng có chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn. Có thể cho vay hạn mức vài chục triệu đồng với bảo lãnh của hội đoàn hoặc địa phương chẳng hạn. Chứ không vay được ở các ngân hàng thì người nghèo thường bám lấy tín dụng đen, dù họ thừa biết đó là cái bẫy", BĐ Lan Cuong nêu ý kiến.