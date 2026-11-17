Sáng 17.11, Diễn đàn "Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt" do Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tổ chức thu hút khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo chính quyền, các cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia công nghệ và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Chuyển đổi số phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà"

Phát biểu tại diễn đàn, Phó chủ tịch TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho rằng, TP.HCM xác định kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh là lực lượng đông đảo nhất, tạo nhiều việc làm nhất. Qua khảo sát của các đơn vị, hiệp hội doanh nghiệp, việc thực hiện chuyển đổi số của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện vẫn còn nhiều điểm vướng. Chuyển đổi số chỉ thành công khi lan tỏa đến từng cửa hàng, từng doanh nghiệp nhỏ. Công tác hỗ trợ chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh, tiểu thương cùng doanh nghiệp nhỏ phải theo cách đi từng ngõ, gõ từng nhà, giúp họ tiếp cận công nghệ một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

"Chuyển đổi số không phải là việc riêng của doanh nghiệp lớn. Một cửa hàng nhỏ nhận thanh toán bằng mã QR, xuất được hóa đơn điện tử và bán hàng trực tuyến cũng đã là một bước chuyển đổi số có ý nghĩa. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, bình đẳng, cùng cộng đồng doanh nghiệp đưa chuyển đổi số đến từng phường, xã, từng hộ kinh doanh", Phó chủ tịch TP.HCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh. .

Ông Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại Diễn đàn "Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt" ẢNH: BTC

TS Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Học viện Kingsman, chia sẻ về những áp lực của hộ kinh doanh, doanh nghiệp hiện nay như sức ép từ thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khách hàng có nhu cầu cao hơn, mong muốn tăng doanh thu, năng suất trong khi các phương pháp quản lý trước đây đã quá tải, không giải quyết được các bài toán cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Mong muốn của tất cả hộ kinh doanh, doanh nghiệp là làm thế nào để tăng doanh thu, tối ưu chi phí và kiểm soát được rủi ro trong hoạt động. Chính vì vậy, việc chuyển đổi số với các doanh nghiệp không hề đâu xa mà họ cần một giải pháp cơ bản, tổng thể để quản trị được công ty, vận hành thông suốt, chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự cũng như dữ liệu...

Viettel hỗ trợ chuyển đổi số lên tới 370 tỉ đồng

Tại diễn đàn, Viettel Telecom công bố hệ sinh thái giải pháp số đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các tập đoàn lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đồng thời, Viettel giới thiệu chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại TP.HCM với tổng giá trị lên tới 370 tỉ đồng, hướng tới mở rộng mô hình hợp tác cùng các địa phương trên toàn quốc. Chương trình tập trung vào ba nhóm giải pháp thiết yếu, giải quyết trực tiếp các bài toán vận hành hàng ngày của hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Về quản lý bán hàng, chương trình mang đến ưu đãi sử dụng Viettel Tendoo, giúp hộ kinh doanh quản lý toàn diện từ bán hàng, hàng hóa, doanh thu đến hóa đơn. Ở mảng quản trị doanh nghiệp, gói ưu đãi Tendoo Workspace sẽ hỗ trợ số hóa quản trị nhân sự, phối hợp công việc và nâng cao hiệu quả vận hành nội bộ. Đối với giao dịch điện tử, ưu đãi hợp đồng điện tử sẽ giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình ký kết, quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ số.

Viettel Telecom công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp TP.HCM ẢNH: BTC

Bên cạnh các gói ưu đãi về chi phí, Viettel phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, đảm bảo doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thành công và tạo ra giá trị gia tăng rõ rệt... Bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom chia sẻ: "Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Viettel mong muốn đồng hành cùng chính quyền các địa phương, kết nối nguồn lực từ các hiệp hội, tổ chức tài chính và đối tác công nghệ để xây dựng những chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa bàn".