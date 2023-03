Làm gì để tránh bị sập bẫy cuộc gọi lừa đảo mạo danh?

Trong hai ngày 6 - 7.3, tại TP.HCM xôn xao xoay quanh câu chuyện những phụ huynh đã bị mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một cú điện thoại lừa đảo. Trước đó, vào chiều 6.3, một phụ huynh học sinh lớp 9 của Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) thông tin đã bị mất 100 triệu đồng chỉ sau cuộc điện thoại có nội dung "con đang cấp cứu", nguy kịch, đang chuyển viện.

Phụ huynh này thông tin: "Có số điện thoại lạ gọi nói con bị té ở trường, cô đang chuyển vô bệnh viện cấp cứu, chấn thương nguy kịch. Họ cho số tài khoản kêu H. chuyển tiền gấp. Thế là mình chuyển nhanh 100 triệu đồng. Chuyển xong chợt nhớ số cô chủ nhiệm, gọi cô thì cô báo bé đang học bình thường". Ngay sau đó cũng có một số phụ huynh chia sẻ nhận được cuộc gọi tương tự nhưng có xác nhận thông tin với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường nên không bị sập bẫy kẻ lừa đảo.

Cảnh giác với cuộc gọi lừa đảo mạo danh với nội dung thay đổi ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngay trong tối 6.3, hầu hết các trường học tại TP.HCM đã phát đi thông báo cho phụ huynh xoay quanh vụ việc lừa đảo mạo danh. Đồng thời, các trường học đều nhấn mạnh khi có cuộc gọi với nội dung tương tự, phụ huynh tuyệt đối không chuyển bất cứ số tiền nào và "phải xác minh lại từ giáo viên chủ nhiệm cùng ban giám hiệu".

Theo ông Võ Đỗ Thắng - Trung tâm an ninh mạng Athena - cuộc gọi các phụ huynh nêu trên dù nội dung mới hơn so với những trường hợp lừa đảo trước đây nhưng bản chất cũng là mạo danh. Điều này diễn ra tương tự như các hành vi giả mạo công an, viện kiểm soát, ngân hàng, cơ quan thuế... trước đây. Mục tiêu mạo danh là để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Kẻ mạo danh sẽ gọi điện và sau đó yêu cầu chuyển tiền hoặc các thông tin liên quan về tài khoản ngân hàng.

"Hình thức mạo danh không mới, nhưng nội dung sẽ thay đổi hoặc đề cập bắt kịp thông tin thời sự. Từ đó sẽ khiến nhiều cá nhân bị mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn như chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản, số thẻ tín dụng, cả mã OTP. Do đó, để tránh bị lừa, người dân tuyệt đối không nên chuyển tiền cho người lạ. Bởi đối tượng nắm rõ thông tin bí mật của người khác và yêu cầu họ chuyển tiền thì đều là lừa đảo. Sau đó xác minh lại với những người có liên quan theo nội dung kẻ lừa đảo đã nêu", ông Võ Đỗ Thắng chia sẻ.