Làm gì để tránh rủi ro khi xe gặp sự cố trên cao tốc?

Chí Tâm
Chí Tâm
17/11/2025 10:45 GMT+7

Ô tô gặp sự cố trên cao tốc luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro vì tốc độ di chuyển rất cao. Việc xử lý đúng cách giúp phương tiện phía sau nhận biết sớm, bảo vệ an toàn và tránh những tai nạn thảm khốc.

Ô tô gặp sự cố trên cao tốc luôn tìm ẩn nhiều rủi ro tai nạn vì dòng phương tiện lưu thông với tốc độ rất cao. Thời gian gần đây, rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng cho thấy tài xế thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố trên cao tốc, đẩy các phương tiện xung quanh vào vòng nguy hiểm.

Dưới đây là 5 thao tác cần thực hiện ngay sau khi xe gặp sự cố trên đường cao tốc:

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, việc cần làm đầu tiên là bật đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn hazard). Hành động này giúp các phương tiện phía sau nhận được cảnh báo nguy hiểm, chủ động điều tiết tốc độ, chân ga, phanh trong các tình huống bất ngờ.

Làm gì để tránh rủi ro khi xe gặp sự cố trên cao tốc? - Ảnh 1.

Khi gặp sự cố trên cao tốc, việc đầu tiên cần làm là bật đèn hazard để cảnh báo cho các phương tiện phía sau

ẢNH: TN

Với tốc độ di chuyển từ 90 - 120 km/giờ tại các tuyến cao tốc ở Việt Nam, việc nhận được cảnh báo nguy hiểm từ phương tiện phía trước trong vài giây sẽ giúp xe phía sau nằm trong thế chủ động xử lý tình huống. Đèn cảnh báo bật càng sớm, nguy cơ tai nạn giảm xuống càng nhiều.

Sau khi bật đèn cảnh báo, tài xế cần nhanh chóng đưa xe vào làn đường khẩn cấp một cách chậm rãi, không đánh lái gấp khiến các phương tiện phía sau rơi vào thế bị động. Tuyệt đối, không dừng xe trên làn đường di chuyển khi gặp sự cố, điều này có thể khiến xe phía sau không xử lý kịp ở tốc độ cao.

Làm gì để tránh rủi ro khi xe gặp sự cố trên cao tốc? - Ảnh 2.

Sau khi vào làn khẩn cấp, người ngồi trong ô tô cần ra khỏi xe di chuyển vào khu vực an toàn, cách xa làn đường xe chạy

ẢNH: C.T

Khi xe đã dừng hẳn ở làn đường khẩn cấp, việc cần làm là kéo phanh tay và tắt máy. Sau đó, cần di chuyển những người ngồi trên xe về phía sau rào chắn cao tốc, ở khu vực an toàn. Tuyệt đối không đứng cạnh xe, đứng giữa xe và làn đường di chuyển vì đây là khu vực rất nguy hiểm.

Sau đó, tài xế cần đặt biển cảnh báo chú ý đỗ xe với khoảng cách tối thiểu 150 m, tính từ phía sau phương tiện đang dừng, đỗ theo quy định hiện hành. Cần lưu ý, vẫn bật đèn hazard trong suốt quá trình này. 

Việc đặt biển cảnh báo giúp các phương tiện phía sau nhận ra điểm bất thường sớm hơn và có thời gian chuyển làn hoặc giảm tốc.

Khi đã có cảnh báo đầy đủ, tài xế cần gọi cứu hộ của tuyến cao tốc. Thông tin quan trọng nhất cần cung cấp là vị trí chính xác của xe, gồm tên tuyến đường, chiều di chuyển và cột mốc kilomet gần nhất. Đây là dữ liệu giúp đội cứu hộ xác định vị trí và tiếp cận kịp thời. 

Làm gì để tránh rủi ro khi xe gặp sự cố trên cao tốc? - Ảnh 3.

Cần kiểm tra kỹ ô tô trước khi di chuyển vào cao tốc

ẢNH: C.T

Các bước xử lý sự cố trên cao tốc không quá phức tạp nhưng đòi hỏi tài xế phải bình tĩnh và thực hiện theo đúng trình tự. Khi nắm rõ từng bước, nguy cơ xảy ra va chạm nghiêm trọng sẽ giảm đáng kể, đặc biệt trong những tình huống xe bị hỏng đột ngột giữa dòng phương tiện đang di chuyển tốc độ cao.

Trước khi di chuyển vào cao tốc, tài xế cần kiểm tra xe thật kỹ và trang bị bộ dụng cụ khẩn cấp như tam giác phản quang, dây câu bình, lốp dự phòng, keo vá lốp, bơm điện... để chủ động xử lý sự cố nhỏ. Người điều khiển phương tiện cũng nên lưu sẵn số điện thoại cứu hộ của các tuyến cao tốc thường đi để có thể liên hệ kịp thời khi cần hỗ trợ.

