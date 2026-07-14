Lâm Hùng: Từng áp lực nợ nần vì kinh doanh, vực dậy chỉ vì một câu nói

Ca sĩ Lâm Hùng đảm nhận vai trò khách mời trong chương trình Biến hóa bất ngờ cùng với NSƯT Đại Nghĩa và nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Chia sẻ về trải nghiệm này, giọng ca 7X cho biết điều khiến anh xúc động không nằm ở việc các thí sinh giống thần tượng đến mức nào, mà là sự dũng cảm khi dám chấp nhận thử thách.

“Ngày xưa tôi đi thi còn rớt từ vòng gửi xe. Nhìn các bạn bây giờ tự tin đứng trên sân khấu, tôi thấy các bạn giỏi hơn tôi ngày trước rất nhiều”, Lâm Hùng chia sẻ.

Ca sĩ Lâm Hùng ngồi ghế nóng Biến hóa bất ngờ, lên sóng ngày 16.7 trên THVL1 Ảnh: NSX

Nam ca sĩ cho biết bản thân không muốn trở thành một giám khảo quá khắt khe bởi từng trải qua cảm giác thất bại. Chính ký ức ấy khiến mỗi lời nhận xét của anh đều hướng đến việc động viên nhiều hơn là tạo áp lực.

“Tôi từng rớt nên hiểu cảm giác của người không được đi tiếp. Nó buồn và ám ảnh rất lâu. Có khi chỉ một lời động viên đúng lúc cũng đủ để người trẻ giữ được niềm tin với nghề”, Lâm Hùng bộc bạch.

Ít ai biết, chính Lâm Hùng cũng từng trải qua giai đoạn bắt chước thần tượng khi mới bước vào nghề. Nam ca sĩ kể thời điểm hát ở quê thường ảnh hưởng nhiều từ Ngọc Sơn, còn khi theo đuổi nhạc trẻ lại học hỏi phong cách của Lam Trường.

“Ngày đó chỉ cần bắt chước được một đoạn ngân hay cách luyến láy của thần tượng là mình vui lắm. Nhưng sau khi có chút thành công, tôi nhận ra muốn đi đường dài thì phải có màu sắc riêng”, Lâm Hùng nói.

Lâm Hùng nhắc về biến cố

Lâm Hùng lần đầu nhắc lại quãng thời gian nhiều biến động nhất trong sự nghiệp. Sau những năm thành công, nam ca sĩ thừa nhận từng tự bằng lòng với chính mình, không đầu tư sản phẩm mới và dần đánh mất vị trí trong lòng khán giả. “Từ năm 2006 đến 2014, tôi gần như dậm chân tại chỗ. Đó là quãng thời gian tôi ngủ quên trên chiến thắng”, giọng ca 7X nhớ lại.

Lâm Hùng thừa nhận từng mải kinh doanh kiếm tiền mà quên mất đam mê ca hát Ảnh: NVCC

Không chỉ chững lại trong âm nhạc, Lâm Hùng còn quyết định rẽ hướng sang kinh doanh bất động sản, đồ gỗ và nhiều lĩnh vực khác với mong muốn cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, tất cả đều không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Có thời điểm, nam ca sĩ phải đối diện với áp lực nợ nần và không còn nhìn thấy tương lai của mình trong âm nhạc. Bước ngoặt đến từ một cuộc gặp rất tình cờ với một khán giả. Người này nói với Lâm Hùng: “Bao nhiêu người muốn được như anh mà không được, còn anh thì lại bỏ nghề”.

Sau lời nhắc ấy, nam ca sĩ quyết định buông bỏ việc kinh doanh, trở lại TP.HCM và bắt đầu lại gần như từ con số không. Lâm Hùng tự học công nghệ, đầu tư sản phẩm âm nhạc, liên tục thu âm, quay MV và làm việc với cường độ cao. “Tôi nhận ra mình đã phụ lòng những người yêu thương mình và phụ cả nghề đã nuôi sống mình”, Lâm Hùng nói về động lực thay đổi.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Hùng cho rằng điều quý giá nhất không phải danh tiếng mà là sự yêu thương của khán giả. Chính vì thế, nam ca sĩ luôn tự nhắc bản thân sống kỷ luật, giữ gìn hình ảnh.

“Âm nhạc vừa là cuộc sống, vừa là ân nhân của tôi. Không có nghề thì sẽ không có Lâm Hùng của hôm nay. Tôi chỉ biết cố gắng làm nghề thật nghiêm túc để xứng đáng với tình cảm khán giả đã dành cho mình”, Lâm Hùng trải lòng.