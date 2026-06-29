Làm sao biết ô tô có trang bị hệ thống ISOFIX lắp ghế trẻ em hay không?

Bắt đầu từ ngày 1.7.2026, theo quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách), người điều khiển phương tiện phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em và hướng dẫn sử dụng theo quy định.

Quy định này khiến nhiều chủ xe bắt đầu quan tâm hơn đến việc trang bị các thiết bị an toàn phù hợp độ tuổi, thể trạng của con, em mình như nôi an toàn, đệm nâng hay ghế dành cho trẻ em… Các thiết bị này thường được kết nối, lắp đặt trên ô tô thông qua hệ thống ISOFIX. Đây thực chất là một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế để lắp ghế an toàn trẻ em trên ô tô. Hệ thống thiết kế dạng neo được nhà sản xuất tích hợp sẵn trong xe, tương thích với các chốt khóa trên nhiều loại ghế trẻ em phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, không phải bất cứ loại ô tô nào cũng có hệ thống ISOFIX. Ngoài các mẫu xe đời mới hầu như đều được trang bị, một số mẫu xe đời cũ hoặc xe giá rẻ sản xuất cách đây nhiều năm có thể chưa được trang bị hệ thống này.

SOFIX là một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế để lắp ghế an toàn trẻ em trên ô tô Ảnh: B.H

Do đó, không ít người dùng ô tô băn khoăn và không biết cách xác định liệu chiếc ô tô mình đang sử dụng có được trang bị hệ thống ISOFIX để lắp ghế trẻ em hay không (!?) Thực tế, việc xác định ô tô có trang bị hệ thống ISOFIX khá đơn giản. Người dùng chỉ cần quan sát và kiểm tra một số chi tiết trên xe.

Dưới đây là những cách để xác định ô tô đang sử dụng có trang bị hệ thống ISOFIX lắp ghế trẻ em hay không:

Quan sát hàng ghế sau

Cách nhanh nhất để nhận biết ô tô có trang bị ISOFIX hay không là quan sát hàng ghế sau, nơi hệ thống này thường được nhà sản xuất bố trí sẵn. Trên đa số ô tô hiện đại, vị trí hai điểm neo ISOFIX được bố trí ở hai ghế ngoài cùng của hàng ghế thứ hai. Nhà sản xuất thường đánh dấu bằng nhãn vải hoặc nhựa in biểu tượng hình ghế trẻ em, dòng chữ "ISOFIX" hoặc biểu tượng mỏ neo ngay tại mép dưới của lưng ghế.

Nhà đông con đi xe 5 chỗ, lắp ghế an toàn trẻ em thế nào

Cách nhanh nhất để nhận biết ô tô có trang bị ISOFIX hay không là quan sát hàng ghế sau, nơi hệ thống này thường được nhà sản xuất bố trí sẵn Ảnh: H.C

Các ký hiệu này giúp người dùng dễ dàng xác định vị trí lắp đặt ghế trẻ em mà không cần tháo rời hay kiểm tra quá nhiều chi tiết. Tuy nhiên, ở một số mẫu xe, các điểm neo được giấu khá kín bên trong khe giữa phần tựa lưng và mặt đệm ghế, khiến nhiều người lầm tưởng xe không được trang bị hệ thống này.

Dùng tay kiểm tra khe giữa đệm ghế và tựa lưng

Trong trường hợp không nhìn thấy ký hiệu, người dùng có thể dùng tay kiểm tra trực tiếp. Các điểm neo ISOFIX thực chất là hai thanh kim loại được hàn cố định vào khung thân xe. Chúng nằm sâu bên trong khe giữa phần đệm ghế và tựa lưng. Chỉ cần luồn nhẹ bàn tay vào khe ghế, nếu cảm nhận được hai thanh kim loại song song, cách nhau khoảng 30 cm, chứng tỏ xe đã được trang bị hệ thống ISOFIX.

Trên một số mẫu xe, các điểm neo ISOFIX được giấu khá kín bên trong khe giữa phần tựa lưng và mặt đệm ghế

Ảnh: B.H

Một số mẫu xe còn có thêm nắp nhựa che điểm neo nhằm tăng tính thẩm mỹ. Người dùng chỉ cần mở nắp này là có thể nhìn thấy vị trí để gắn ghế trẻ em. Ngoài hai điểm neo phía dưới, nhiều mẫu SUV, MPV hoặc crossover còn có thêm điểm neo thứ ba (Top Tether). Điểm neo này thường được bố trí phía sau lưng ghế, trên kệ hành lý hoặc phía sau hàng ghế thứ hai nhằm tăng khả năng giữ cố định ghế trẻ em khi xảy ra va chạm.

Đọc sách hướng dẫn sử dụng xe

Nếu vẫn chưa chắc chắn, cách chính xác nhất để xác định ô tô đang sử dụng có trang bị hệ thống ISOFIX hay không, là kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng đi kèm xe. Trong tài liệu này, nhà sản xuất sẽ ghi rõ xe có được trang bị ISOFIX hay không, số lượng vị trí được hỗ trợ cũng như hướng dẫn lắp đặt đúng cách. Đối với những người đã làm thất lạc sách hướng dẫn, có thể tra cứu phiên bản điện tử trên website của hãng hoặc liên hệ đại lý chính hãng để được hỗ trợ.

Ngay cả khi ô tô đã được trang bị ISOFIX, người dùng cũng cần lựa chọn ghế trẻ em tương thích với hệ thống này Ảnh: B.H

Không phải ghế trẻ em nào cũng tương thích

Ngay cả khi ô tô đã được trang bị ISOFIX, người dùng cũng cần lựa chọn ghế trẻ em tương thích với hệ thống này. Hiện nay trên thị trường vẫn có nhiều mẫu ghế chỉ sử dụng dây đai an toàn để cố định, trong khi nhiều mẫu khác hỗ trợ cả dây đai và ISOFIX. Vì vậy, trước khi mua, người dùng nên kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật cũng như khả năng tương thích với mẫu xe đang sử dụng.

Trong bối cảnh quy định mới về an toàn trẻ em trên ô tô sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, việc kiểm tra xem ô tô có trang bị hệ thống ISOFIX hay không là điều mỗi chủ xe nên thực hiện, qua đó có thể xác định và lựa chọn đúng loại thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.