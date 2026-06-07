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Thời sự

Lần đầu tiên biển Hồ Tràm bị lục bình phủ kín

Nguyễn Long
Nguyễn Long
07/06/2026 04:35 GMT+7

Lần đầu tiên, bãi biển Hồ Tràm chứng kiến một hiện tượng chưa từng có, lục bình từ ngoài khơi bất ngờ trôi dạt vào bờ dày đặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, hoạt động du lịch.

Ngày 6.6, hàng trăm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng an ninh, quân sự và người dân xã Hồ Tràm (TP.HCM) đã tập trung tại bãi tắm công cộng Hồ Tràm để ra quân thu gom lục bình.

Lần đầu tiên biển Hồ Tràm bị lục bình phủ kín- Ảnh 1.

Hàng trăm người thu gom lục bình ở biển Hồ Tràm

ẢNH: UBND XÃ HỒ TRÀM

Không khí làm việc khẩn trương, quyết liệt lan tỏa khắp bãi biển. Bên cạnh việc thu gom thủ công, các phương tiện cơ giới cũng được huy động nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Cùng ngày, hơn 50 tấn lục bình đã được thu gom. Đến trưa cùng ngày, bãi biển Hồ Tràm cơ bản đã được trả lại vẻ sạch đẹp vốn có.

Trước đó, ngày 5.6, lực lượng chức năng xã Hồ Tràm phát hiện lượng lớn lục bình trôi dạt từ biển vào bờ và tổ chức thu gom khoảng 10 tấn.

Tuy nhiên, số lục bình ngoài biển trôi dạt vào bờ càng nhiều, khiến một bãi biển dài dày đặc lục bình. Theo lãnh đạo xã Hồ Tràm, đây là lần đầu tiên biển Hồ Tràm bị lục bình "tấn công".

Lần đầu tiên biển Hồ Tràm bị lục bình phủ kín- Ảnh 2.

Xe cơ giới được huy động để thu gom lục bình

ẢNH: UBND XÃ HỒ TRÀM

Nhận thấy tình trạng lục bình vẫn đang trôi nổi nhiều ngoài biển, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồ Tràm đã ban hành văn bản khẩn, kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ dọc tuyến đường ven biển ĐT.994 đồng loạt tham gia chiến dịch làm sạch bãi biển.

Theo lãnh đạo xã Hồ Tràm, lượng lục bình trôi vào bãi biển đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, gây mất mỹ quan, cản trở việc tắm biển và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các khu du lịch ven bờ.

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