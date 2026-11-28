Tối 28.11, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

43 đội tranh tài vòng chung kết toàn quốc

Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 do T.Ư Đoàn tổ chức lần đầu tiên, thu hút 359 đội thi với 839 thí sinh đến từ 31/34 tỉnh, thành phố, thuộc gần 300 trường học và cơ sở giáo dục trên cả nước.

Sau vòng loại quốc gia và vòng khu vực, ban tổ chức lựa chọn 43 đội xuất sắc đến từ 11 tỉnh, thành phố tham dự vòng chung kết toàn quốc, gồm 14 đội bảng A, 14 đội bảng B và 15 đội bảng C. Trong đó, bảng A dành cho học sinh THCS, bảng B dành cho học sinh THPT và bảng C dành cho sinh viên cao đẳng, đại học, học viện.

Ban tổ chức trao giải nhất cho 2 đội thi gồm 2 học sinh và 3 sinh viên ẢNH: VŨ ĐỨC

Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày 27 và 28.11, tại Hà Nội, với 110 thí sinh. Các đội trải qua thử thách theo hình thức Hackathon trong 6 giờ, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thiện sản phẩm trong thời gian quy định, sau đó trình diễn, thuyết trình và bảo vệ sản phẩm trước hội đồng giám khảo.

Nội dung thi tập trung đánh giá khả năng làm chủ công nghệ, năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và giải quyết các bài toán thực tiễn. Các sản phẩm dự thi hướng tới khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, an toàn thông tin, dịch vụ công và môi trường.

Hai đội xuất sắc giành giải nhất

Trước đó, vòng loại quốc gia ghi nhận 359 đội, gồm 158 đội bảng A, 96 đội bảng B và 105 đội bảng C. Hội đồng giám khảo lựa chọn 204 đội tham gia vòng khu vực. Kết thúc vòng khu vực, ban tổ chức xét giải cho 182 đội, gồm 43 giải nhất, 54 giải nhì, 65 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Kết thúc vòng chung kết, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 7 giải nhì, 14 giải ba và các giải khuyến khích cho những đội thi xuất sắc.

Các thí sinh đoạt giải nhì cuộc thi ẢNH: VŨ ĐỨC

Hai giải nhất thuộc về đội AI4Youth, gồm: Trần Huỳnh Gia Khiêm và Nguyễn Đức Trí (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng) thuộc bảng B; đội Vika, gồm Khương Thị Hà Vi, Phạm Thái Hà và Trần Tuấn Kiệt (Trường ĐH Ngoại thương) thuộc bảng C.

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên nghiên cứu, ứng dụng AI, khơi dậy đam mê khoa học, phát huy tư duy sáng tạo và tinh thần chủ động làm chủ công nghệ mới.

Đây cũng là hoạt động cụ thể của T.Ư Đoàn nhằm góp phần thực hiện định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và công nghệ số.