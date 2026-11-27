Ngày 27.11, T.Ư Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác video clip và infographic về phòng, chống tác hại thuốc lá trên ứng dụng TikTok, nhằm phát huy vai trò sáng tạo của thanh niên trong truyền thông sức khỏe cộng đồng trên nền tảng số.

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, nhấn mạnh việc tổ chức cuộc thi là hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy thế mạnh của thanh niên trong ứng dụng công nghệ, sáng tạo nội dung số và lan tỏa thông điệp tích cực trên không gian mạng.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Nguyễn Quốc Huy, T.Ư Đoàn đã phối hợp với Bộ Y tế triển khai nhiều hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong những năm qua. Cuộc thi năm nay mở rộng hình thức dự thi, bao gồm video clip và infographic, tạo điều kiện để thanh niên thể hiện góc nhìn, tiếng nói, kỹ năng công nghệ và khả năng sáng tạo.

Ban tổ chức mong muốn cuộc thi có bước phát triển về quy mô, số lượng người tham gia, chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa, đồng thời trở thành đợt truyền thông sâu rộng về phòng, chống tác hại thuốc lá, nhất là những điểm mới của luật vừa được Quốc hội thông qua.

Tại chương trình, các đại biểu, chuyên gia cũng giao lưu, chia sẻ về cách truyền tải thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá trên mạng xã hội; nhận diện những hiểu lầm về thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, nicotine; cách xây dựng nội dung vừa hấp dẫn, dễ tiếp cận, vừa bảo đảm tính chính xác và căn cứ khoa học.

Các ý kiến nhấn mạnh người trẻ không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin mà còn có thể trở thành chủ thể sáng tạo, truyền cảm hứng và thúc đẩy những lựa chọn có lợi cho sức khỏe.

Các đại biểu giao lưu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Mỗi cá nhân, nhóm được gửi tối đa 3 tác phẩm

Ban tổ chức kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi; gắn hoạt động hưởng ứng với tuyên truyền pháp luật và xây dựng trường học, cơ quan, cộng đồng không khói thuốc. Đồng thời, khuyến khích các KOL, KOC, TikToker và nhà sáng tạo nội dung số đồng hành, phát huy sức ảnh hưởng để tạo xu hướng tích cực.

Cuộc thi dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên Việt Nam trong và ngoài nước, các tập thể, nhóm sáng tạo nội dung, câu lạc bộ, đội, nhóm truyền thông hoạt động tại Việt Nam.

Tác phẩm dự thi tập trung tuyên truyền tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; xây dựng lối sống lành mạnh, kỹ năng từ chối thuốc lá và môi trường không khói thuốc. Tác phẩm đăng công khai trên TikTok, kèm hashtag #ThanhNienNoiKhongVoiThuocLa #ChonSucKhoe #ChonTuongLai.

Mỗi cá nhân, nhóm được gửi tối đa 3 tác phẩm có nội dung, ý tưởng khác nhau. Tác phẩm dự thi gửi email tới địa chỉ: Nosmoking@doanthanhnien.vn. Cuộc thi có 1 giải nhất 8 triệu đồng, 2 giải nhì 6 triệu đồng/giải, 2 giải ba 4 triệu đồng/giải và 2 giải khuyến khích 2 triệu đồng/giải.



