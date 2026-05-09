Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng, nói về chấn thương ở show thực tế

Tại sự kiện khởi động dự án ở TP.HCM, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong tà áo dài, ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô có dịp gặp gỡ dàn diễn viên của phim như Quang Tuấn, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, Lương Gia Huy…

Theo tiết lộ của ê kíp, trong lần tái xuất này, Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành cô gái sang trọng, chuẩn mực với khí chất hoàng gia, luôn day dứt giữa tình yêu và bổn phận. Trong khi đó, Quang Tuấn đảm nhận vai người đàn ông phong trần, lịch lãm nhưng mang nhiều tầng lớp thân phận và nội tâm giằng xé.

Lan Ngọc chọn áo dài khi xuất hiện tại sự kiện ẢNH: NSX

Người đẹp cho biết trước đó, tại show thực tế Running Man Vietnam, cô với Quang Tuấn là những người anh em thân thiết. Nhưng ở dự án này, cả hai sẽ đối đầu với nhau, khiến khán giả tò mò. Khi được hỏi về sự cố sức khỏe trước đó có ảnh hưởng đến quá trình nhập vai trong Mật mã Đông Dương, Lan Ngọc tâm sự: “Thật ra đây là dự án phim thuộc thể loại tình báo chiến lược nên thành ra tôi sẽ đấu trí nhiều hơn, chứ không ảnh hưởng nhiều đến thể chất của tôi”.

Chia sẻ tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc bật mí nhân vật của cô không xuất phát tại Việt Nam, đồng thời khẳng định mình được góp mặt trong dự án này là vì phù hợp với nhân vật. “Việc được tham gia phim này là điều khiến tôi và gia đình cảm thấy tự hào. Hy vọng đây là dự án có thể tri ân lực lượng tình báo”, sao nữ 9X bộc bạch.

Để tham gia Mật mã Đông Dương, Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ cô và các diễn viên đã được làm việc với đạo diễn, đội biên kịch từ sớm. Đến hiện tại, sao nữ 9X vẫn đang trong quá trình học tập, hoàn thiện kiến thức để có thể nhập vai tốt nhất. “Tôi cũng tham gia hoạt động nghệ thuật một thời gian dài, đóng nhiều thể loại vai. Đến một lúc tôi thấy năng lực mình hơi suy giảm nên thấy cần trau dồi thêm và tìm dự án phù hợp hơn. Đến bây giờ mới có một dự án khá ấn tượng đối với tôi”, cô bày tỏ sự hào hứng khi trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm.

Dàn diễn viên phim Mật mã Đông Dương ẢNH: NSX

Mật mã Đông Dương được xây dựng như một trò chơi đấu trí căng thẳng những năm 1960. Thay vì đối đầu trực diện, khán giả sẽ được dẫn vào hành trình lần theo manh mối, phá giải thân phận và dự đoán những bước đi nguy hiểm của từng nhân vật.

Trung tâm câu chuyện là Trần Thắng - nhân vật vừa tham gia cuộc chơi, vừa liên tục bị đặt trong thế bị quan sát và thử thách. Sức hút của phim nằm ở việc khán giả không chỉ theo dõi nội dung phim, mà còn tham gia giải mã cùng nhân vật.

Đạo diễn Trần Ka My chia sẻ: "Đề tài tình báo, đặc biệt tình báo trong lịch sử kháng chiến bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn khiến mọi người tò mò, không chỉ riêng Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế. Chúng tôi tốn rất nhiều thời gian để tiếp cận hồ sơ, các chất liệu lịch sử mới có thể làm nên kịch bản của phim. Việc chuẩn bị tiền kỳ của phim cũng là một thách thức khi phim lấy bối cảnh câu chuyện vào những năm 1960, có rất nhiều cảnh không thể tìm lại được hồn cốt mà phải xây dựng lại cảnh thực hoặc áp dụng công nghệ VFX. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất dành cho khán giả”.