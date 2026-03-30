Làn sóng điện thoại Android cao cấp mới gây áp lực lớn cho Samsung

Những chiếc điện thoại này không chỉ đơn thuần nâng cấp thông số kỹ thuật mà còn tập trung mạnh mẽ vào khả năng chụp ảnh, vượt qua cả những "ông lớn" trong phân khúc như Samsung và Google.

Ultra không còn là cái tên độc quyền cho điện thoại Samsung nữa ẢNH: DIGITALTRENDS

Mới đây, thông số kỹ thuật của Vivo X300 Ultra đã được tiết lộ trên Weibo cho thấy thiết bị sẽ trang bị cảm biến tele dạng kính tiềm vọng 200 MP, kết hợp với cảm biến chính 1 inch và camera siêu rộng được cải tiến. Hệ thống zoom tiên tiến và khả năng xử lý màu sắc vượt trội đang đưa khả năng chụp ảnh trên smartphone tiến gần hơn đến máy ảnh chuyên dụng, điều mà Galaxy S26 Ultra chưa thể đạt được trong năm nay.

Điện thoại Vivo, Oppo và Xiaomi tăng tốc

Dòng Galaxy Ultra từng được xem là chuẩn mực cho các điện thoại Android cao cấp, đặc biệt về công nghệ camera. Tuy nhiên, các thương hiệu như Vivo và Oppo đang không ngừng thử nghiệm và trang bị phần cứng mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong khả năng zoom và chụp ảnh. Vivo X100 Ultra và X200 Pro đã chứng minh khả năng này với hệ thống camera xuất sắc và X300 Ultra dường như sẽ tiếp tục xu hướng đó.

Samsung vẫn chậm chạp trong việc nâng cấp phần cứng camera trên smartphone cao cấp của hãng ẢNH: DIGITALTRENDS

Oppo cũng không kém cạnh khi chiếc Find X9 Ultra sắp ra mắt dự kiến sẽ có hệ thống zoom quang 10x với thiết kế lăng kính phức tạp, có khả năng cạnh tranh với các thiết lập kính tiềm vọng truyền thống. Tương tự, Xiaomi 17 Ultra cũng được trang bị vòng zoom vật lý giống DSLR kết hợp với camera zoom 200 MP. Rõ ràng, các thương hiệu này không chỉ bắt kịp mà còn đang nỗ lực vượt lên.

Các trải nghiệm với Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Pro cho thấy hai thương hiệu này đang dẫn đầu về camera, cả về chất lượng ảnh lẫn các tính năng sáng tạo. Trong khi đó, Samsung dường như thiếu sự đột phá, ngay cả Galaxy S26 Ultra cũng không thực sự dẫn đầu xu hướng. Mặc dù Samsung tiếp tục đổi mới, nhưng những nỗ lực của công ty không còn mạnh mẽ như trước. Điểm nổi bật nhất của Galaxy S26 Ultra là màn hình chống nhìn trộm mới, nhưng tấm nền 8-bit không gây ấn tượng với người đam mê công nghệ.

Màn hình chống nhìn trộm của Galaxy S26 Ultra là cải tiến đáng chú ý nhất ẢNH: DIGITALTRENDS

Samsung đối mặt sức ép chưa từng có

Trong khi các đối thủ như Vivo và Oppo đang tích cực thử nghiệm các ống kính mới và cảm biến lớn hơn, Samsung vẫn trung thành với công thức hiện tại, bao gồm cả thiết lập camera kính tiềm vọng gần như không thay đổi.

Người dùng trung thành có thể vẫn lựa chọn sản phẩm của Samsung, nhưng khi mà thế giới Android ngày càng phong phú, những người thích khám phá chắc chắn không chỉ tập trung riêng vào một thương hiệu. Đặc biệt, các mẫu điện thoại này cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh hơn nhiều so với sản phẩm Samsung, như Vivo X300 Ultra hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 40W, cùng dung lượng pin 6.600 mAh.

Nếu những thiết bị này thực sự đáp ứng được kỳ vọng, Samsung có thể cần xem xét lại cách tiếp cận dòng sản phẩm Ultra của mình, bởi trong tương lai, "Ultra" có thể không còn là khái niệm độc quyền của Samsung nữa.