Văn hóa

Làn Sóng Xanh 'đánh thức' ký ức một thời

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
22/04/2026 08:25 GMT+7

Những ký ức về Làn Sóng Xanh - sân chơi âm nhạc tạo dấu ấn trong lòng người nghe phương Nam của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM - cứ thế ùa về trong một đêm thật đặc biệt được những người trẻ thực hiện: "Làn Sóng Xanh – một thời để nhớ".

Tối 21.4 tại TP.HCM, sinh viên Khoa Truyền thông số (Trường đại học Gia Định) đã tổ chức đêm nhạc giàu cảm xúc Làn Sóng Xanh – một thời để nhớ, mang đến người xem những sợi dây gắn kết, giữa tinh thần văn hóa, nghệ thuật, khơi gợi ký ức và khẳng định giá trị bền vững của âm nhạc Việt Nam.

Làn Sóng Xanh 'đánh thức' ký ức một thời- Ảnh 1.

Khán giả xếp hàng xem chương trình Làn Sóng Xanh – một thời để nhớ...

Làn Sóng Xanh 'đánh thức' ký ức một thời- Ảnh 2.

... và tận hưởng sự lâng lâng, dâng trào cảm xúc âm nhạc

Từ những kiến thức được học và kinh nghiệm được tích lũy qua các năm học trước, các bạn trẻ đã trực tiếp xây dựng ý tưởng, lên kế hoạch, triển khai thực hiện đêm âm nhạc, dưới sự hướng dẫn của giảng viên và những người có chuyên môn.

Làn Sóng Xanh - món quà ký ức về một thời thanh xuân tươi đẹp

Trao đổi với PV Thanh Niên về nội dung chương trình, thạc sĩ Đinh Thị Thảo cho biết: "Sự kiện Làn Sóng Xanh – một thời để nhớ thể hiện sự nghiêm túc và khả năng kết nối ý tưởng với thực tế của sinh viên. Việc lựa chọn chủ đề Làn Sóng Xanh cho thấy các bạn đã có sự nghiên cứu và hiểu rõ giá trị văn hóa âm nhạc".

Đêm biểu diễn nghệ thuật, khán phòng chật kín người xem. Trong mạch cảm xúc của ký ức, người nghe cứ thế tận hưởng sự lâng lâng, dâng trào từ những câu chuyện và các ca khúc "làm mưa làm gió" Làn Sóng Xanh một thời: Tình thôi xót xa, Kiếp ve sầu, Tiếng hát chim đa đa, Xin đừng trách đa đa, Tóc em đuôi gà....

"Không đơn thuần là một đêm nhạc, chương trình được xây dựng như một món quà ký ức dành cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ 7X, 8X và 9X. Những giai điệu được thể hiện và làm mới, vừa giữ được trọn vẹn tinh thần nguyên bản bài hát, vừa hơi hướng hiện đại. 

Qua đó, khán giả từng gắn bó với Làn Sóng Xanh đã có dịp sống lại những cảm xúc thanh xuân, trong khi khán giả trẻ có cơ hội khám phá một giai đoạn đáng nhớ của đời sống âm nhạc Việt", giảng viên - thạc sĩ Nguyễn Công Khanh chia sẻ.

Làn Sóng Xanh 'đánh thức' ký ức một thời- Ảnh 3.

Làn Sóng Xanh – một thời để nhớ dưới "góc nhìn" mới của những người trẻ

Làn Sóng Xanh 'đánh thức' ký ức một thời- Ảnh 4.

Chương trình là món quà ký ức về một thời thanh xuân tươi đẹp gởi đến khán giả yêu nhạc

Làn Sóng Xanh – một thời để nhớ cũng là cơ hội để sinh viên thể hiện tinh thần sáng tạo, sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của mình trong việc thực hiện sản phẩm truyền thông mang ý nghĩa văn hóa và nghệ thuật. 

Lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp của âm nhạc

"Sự kiện âm nhạc không chỉ giúp chúng em củng cố chuyên môn, hiểu ngành, hiểu nghề trong tương lai mà còn giúp chúng em hiểu sâu sắc hơn về những giá trị nghệ thuật trong đời sống văn hóa. Qua đó, chúng em càng muốn lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp mà âm nhạc mang đến với mọi người", Huỳnh Châu Nhi - đại diện các sinh viên thực hiện chia sẻ.

Khởi động Làn Sóng Xanh lần thứ 28

Làn Sóng Xanh 2025 là giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH), nay là Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức, chính thức khởi động mùa giải lần thứ 28.

