Lan tỏa trên mạng xã hội: Bác nông dân chinh phục 42 km dưới 3 giờ

Thói quen chạy bộ gần 30 năm

4 giờ, trời còn chưa sáng, ông Nguyễn Văn Hồng (ở P.Phương Nam, TP.Uông Bí, Quảng Ninh) đã dậy khởi động, chạy bộ cả chục ki lô mét. Đến gần 6 giờ, ông về nhà, bắt đầu những công việc như nấu rượu, nuôi heo và chăm sóc vườn vải của gia đình. "Đặc thù của công việc nhà nông là lao động chân tay nhưng tôi vẫn duy trì thói quen chạy bộ, tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày gần 30 năm rồi", ông Hồng chia sẻ.

Ông Hồng lần đầu chinh phục 42 km tại giải Halong Bay Heritage Marathon NVCC

Vì giữ sức để làm việc trong ngày nên mỗi ngày ông Hồng chỉ tập luyện khoảng 1 giờ. Mỗi tuần, ông tập từ 4 - 5 buổi, không tập với tần suất và cường độ cao như các VĐV chuyên nghiệp. Chế độ ăn uống cũng bình thường. Tùy theo sức khỏe, thể trạng của bản thân trong ngày mà ông Hồng đặt ra những mục tiêu khác nhau. Ví dụ, nếu hôm nào hoàn thành mục tiêu chạy 1 km trong 4 phút thì hôm sau có thể rút ngắn thời gian hơn ở mức 3 phút 50 giây.

Cũng vì bận rộn công việc gia đình nên đến năm 2020, ông Hồng mới tham gia một giải chạy marathon phong trào, cự ly 10 km ở tỉnh nhà. Từ đó, mỗi năm ông sắp xếp chạy khoảng 2 - 3 giải marathon ở các tỉnh phía bắc. Năm ngoái, ông Hồng đăng ký cự ly 21 km ở giải chạy Hạ Long và về đích với 1 giờ 28 phút. Đến tháng 11, tại một giải chạy đêm tổ chức ở Hà Nội, ông rút ngắn thời gian xuống còn 1 giờ 26 phút, đứng top 5 lứa tuổi từ 40 - 49.

Trên mạng xã hội, nhiều runner bày tỏ sự ngưỡng mộ đến "bác nông dân" Nguyễn Văn Hồng. Tuy không phải là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nhiều giải chạy nhưng mỗi lần ông dự giải lại có thành tích ấn tượng. Mọi người bình luận rằng tuy ông Hồng "lặn kỹ và âm thầm" nhưng mỗi lần xuất hiện lại "bùng nổ".

Thành tích đáng nể

Hôm 19.11 vừa qua, ông Hồng lần đầu thử sức ở cự ly 42 km tại giải Halong Bay Heritage Marathon. Vì không có nhiều thời gian tập luyện nên ông đặt ra mục tiêu 3 giờ 10 phút. Nhưng bất ngờ là ông đã về đích với thành tích 2 giờ 51 phút 53 giây - Sub 3 marathon (chạy 42,195 km dưới 3 giờ).

Ông Hồng lần đầu tham gia giải chạy phong trào ở địa phương năm 2020, cự ly 10 km cùng Vũ Đình Duân

Vũ Đình Duân, VĐV chuyên nghiệp bộ môn Triathlon, hiện thi đấu cho đội tuyển TP.HCM đồng thời là runner quê Quảng Ninh, cho biết Sub 3 marathon mà ông Hồng chinh phục là mục tiêu chạy bộ khó đạt được, chỉ dành cho VĐV chạy bộ chuyên nghiệp. Theo hiểu biết của mình, Duân chia sẻ: "Cụ thể, theo thống kê của trang Vietnam's Best Marathons, ở VN hiện nay có 195 VĐV nam và 15 VĐV nữ đạt được Sub 3, tính tới ngày 29.11".

Từng tập luyện chung với ông Hồng trong nhóm chạy ở quê nhà, cùng tham gia một số giải chạy phong trào, Duân cho biết: "Nhiều người có quan niệm đi làm về mệt rồi thì không cần tập luyện thể thao. Từ việc thấy ông Hồng tập luyện hằng ngày và đạt được thành tích tốt đã tạo ra một suy nghĩ khác cho người dân địa phương và cộng đồng về thói quen chơi thể thao".

Tham gia tập luyện và tham gia các giải chạy giúp "bác nông dân" quen biết thêm được nhiều người bạn, kết nối nhiều người có cùng đam mê chạy bộ. Ông bố còn truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần thể thao vì sức khỏe đến 2 con của mình. Trong giải chạy mới đây, ông cũng đăng ký cho cô con gái út 9 tuổi chinh phục cự ly 5 km. Ông chia sẻ trong quá trình tập luyện, bạn bè, người thân thường lo lắng việc lao động chân tay hằng ngày đã quá vất vả, chạy bộ thêm thì quá sức. Nhưng với ông, duy trì tập luyện giúp cơ thể dẻo dai, rèn luyện sức bền nhiều hơn.

"Tôi quan niệm chơi thể thao là vì sức khỏe bản thân mình chứ không phải thi để so thành tích. Tuy nhiên, khi có được kết quả tốt tôi thật sự rất vui, không ngờ mình vẫn còn khả năng, ý chí để chinh phục mục tiêu", ông Hồng chia sẻ.