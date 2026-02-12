Land Rover Defender 2026: Vì sao được xướng tên 'vua' địa hình?

Vì sao Land Rover Defender được gọi tên là "vua" địa hình?



Bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ L663 - Land Rover Defender 2026 vốn đã khẳng định được tên tuổi trong phân khúc xe địa hình hạng sang toàn cầu. Do đó, tổng thể ngoại hình của xe không có quá nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm.

Ngoại hình Land Rover Defender 2026 vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể, chỉ tinh chỉnh một số chi tiết nhỏ ở cụm đèn, lưới tản nhiệt, logo ẢNH: C.T

Về tổng thể, Defender 2026 thay đổi thiết kế đèn LED định vị, lưới tản nhiệt sơn đen bóng, logo tối màu trông hầm hố hơn. Phía sau, cụm đèn hậu LED được phủ lớp kính màu xám khói và các phiên bản đều sử dụng nắp chụp mâm sơn đen. Ngoài ra, hãng xe Anh quốc còn bổ sung thêm hai tùy chọn màu sơn mới, gồm Borasco Grey và Woolstone Green.

Không gian nội thất Land Rover Defender 2026 vẫn duy trì triết lý thiết kế thực dụng, màn hình trung tâm nâng kích thước lên 13,1 inch; cụm phím điều khiển và cần số đặt trên táp-lô, giúp người lái dễ dàng thao tác. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Merdian và nhiều tiện nghi phục vụ người dùng.

Màn hình trung tâm trên Land Rover Defender 2026 nâng kích thước lên 13,1 inch

ẢNH: C.T

Tại thị trường Việt Nam, Land Rover phân phối ba dòng xe Defender, gồm: Defender 90, Defender 110 và Defender 130, đi kèm hệ động lực MHEV (động cơ xăng 3.0 lít kết hợp với mô-tơ điện) và PHEV (động cơ xăng 2.0 lít, kết hợp với mô-tơ điện). Ngoài ra, những người yêu thích tốc độ có thể lựa chọn Defender bản OCTA dùng động cơ xăng V8 4.4 lít, có công suất 626 mã lực.

Điểm nhấn công nghệ trên Defender 2026 phải kể đến tính năng Adaptive Off-Road Cruise Control - giúp duy trì tốc độ ổn định trên các cung đường địa hình. Dù có chiều dài tổng thể hơn 5 mét nhưng vận hành mẫu xe này trong môi trường đô thị khá thoải mái và linh hoạt nhờ camera 360 độ và cảm biến xung quanh xe. Đặc biệt, camera giám sát sự tập trung của tài xế tích hợp trên gương chiếu hậu là trang bị an toàn đáng giá trên bản mới.