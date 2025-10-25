Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Làng chài Hồ Lân: Người Quảng Trị mang giấc mơ biển vào vùng đất mới

Phú Vinh
Phú Vinh
25/10/2025 12:12 GMT+7

Ở Bình Thuận cũ, làng chài Hồ Lân lặng lẽ như một nốt trầm mặn mòi. Hơn nửa thế kỷ trước, những người Quảng Trị theo dòng di dân vào đây lập làng, mang theo giấc mơ biển và niềm tin đổi đời.

Làng chài Hồ Lân, thuộc xã Tân Thắng thuộc H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là xã Sơn Mỹ của tỉnh Lâm Đồng, có hơn 100 hộ dân làm nghề đi biển đánh bắt cá ven bờ (từ khoảng 20 hải lý trở vào).

Người ở làng chài thôn Hồ Lân hầu hết là ngư dân của tỉnh Quảng Trị di dân vào đây lập làng từ đầu thập niên bảy mươi của thế kỷ trước. Hành trang của những người Quảng Trị này là tính cần cù, chịu thương chịu khó cùng kinh nghiệm đi biển lâu năm của cha ông.

Từ đôi bàn tay trắng với những mái nhà lụp xụp dựng tạm, đến nay hầu hết đã đổi đời, có cuộc sống đầy đủ, nhà cửa khang trang.

Làng chài thôn Hồ Lân - Ảnh 1.

Những chiếc tàu nhỏ ra khơi đánh bắt hải sản ven bờ

ẢNH: PHÚ VINH

Làng chài thôn Hồ Lân - Ảnh 2.

Anh Trần Đức Lợi, một ngư dân điển hình của làng chài từ những ngày đầu theo chân gia đình vào đây lập làng, lập nghiệp nay anh đã có nhà cửa khang trang, một tàu đánh bắt có công suất trên 150 mã lực

ẢNH: PHÚ VINH

Làng chài thôn Hồ Lân - Ảnh 3.

Tàu của hai anh em ngư dân Thành và Tài về bến sau một đêm đánh bắt trên biển

ẢNH: PHÚ VINH

Làng chài thôn Hồ Lân - Ảnh 4.
Làng chài thôn Hồ Lân - Ảnh 5.
Làng chài thôn Hồ Lân - Ảnh 6.

Thành quả sau một chuyến đi. Sản phẩm được thương lái thu mua chuyển đi tiêu thụ ngay tức thì

ẢNH: PHÚ VINH

Làng chài thôn Hồ Lân - Ảnh 7.

Bữa ăn vội của ngư dân

ẢNH: PHÚ VINH

Làng chài thôn Hồ Lân - Ảnh 8.

Phút thư giãn của hai người bạn chài

ẢNH: PHÚ VINH

Làng chài thôn Hồ Lân - Ảnh 9.

Ngày càng có nhiều căn nhà khang trang như thế này của ngư dân xuất hiện trong làng

ẢNH: PHÚ VINH

Làng chài thôn Hồ Lân - Ảnh 10.

Cảnh đẹp của một buổi chiều hoàng hôn trên biển Hồ Lân

ẢNH: PHÚ VINH

