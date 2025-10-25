Làng chài Hồ Lân: Người Quảng Trị mang giấc mơ biển vào vùng đất mới

Làng chài Hồ Lân, thuộc xã Tân Thắng thuộc H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là xã Sơn Mỹ của tỉnh Lâm Đồng, có hơn 100 hộ dân làm nghề đi biển đánh bắt cá ven bờ (từ khoảng 20 hải lý trở vào).
Người ở làng chài thôn Hồ Lân hầu hết là ngư dân của tỉnh Quảng Trị di dân vào đây lập làng từ đầu thập niên bảy mươi của thế kỷ trước. Hành trang của những người Quảng Trị này là tính cần cù, chịu thương chịu khó cùng kinh nghiệm đi biển lâu năm của cha ông.
Từ đôi bàn tay trắng với những mái nhà lụp xụp dựng tạm, đến nay hầu hết đã đổi đời, có cuộc sống đầy đủ, nhà cửa khang trang.
Thành quả sau một chuyến đi. Sản phẩm được thương lái thu mua chuyển đi tiêu thụ ngay tức thì
