Lăng Kiên Thái Vương và 'bia hiếu thảo' khiến khách phải đi vòng

Lăng Kiên Thái Vương (P.Thủy Xuân, TP.Huế) mở đầu Nghi môn, tức cổng nghi lễ. Cổng có hai trụ đá, trên cổng trang trí những ô pháp lam (đồ đồng tráng men) với các họa tiết như phật thủ, hồ lô, gậy như ý…

Lăng Kiên Thái Vương, cha ruột của ba vị vua triều Nguyễn Ký họa của họa sĩ Ngọc Nguyễn

Khách muốn vào phải đi vòng sang hai bên vì ngay dưới cổng có một tấm bia đá cao khoảng 1,8 m gọi là "bia tam vương". Theo khảo sát năm 2017 của Trần Thị Hoài Diễm (Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế), ngoài dòng chữ được dịch là "Thành kính tri ân và trọng vọng ba vị hoàng đế Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hàm Nghi", trên bia còn chạm hổ phù, mây sóng, rồng ẩn mây…

Cửa khu Lăng mộ Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai, thân sinh của vua Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hàm Nghi Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Trong kiến trúc Huế, bình phong thường đặt trên trục giữa để ngăn "khí xấu" và che bớt ánh nhìn tò mò từ ngoài vào. Vì vậy, có ý kiến cho rằng tấm bia ở đây vừa tạo tác dụng gần giống một bình phong, vừa khiến người viếng đối diện ngay văn bia về lòng tri ân của những người con đối với cha.

Bi đình ( nhà bia) Lăng Kiên Thái Vương với nhiều chi tiết nề họa, chạm đá, pháp lam cùng khảm sành sứ Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Người cha ấy là Nguyễn Phúc Hồng Cai (Kiên Thái Vương), hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị. Ông mất năm 1876 khi mới 31 tuổi và chưa từng làm vua. Chỉ 7 năm sau, ba người con lần lượt lên ngôi: Ưng Đăng thành vua Kiến Phúc năm 1883, Ưng Lịch thành vua Hàm Nghi năm 1884, Ưng Thị thành vua Đồng Khánh năm 1885. Tự Đức không có con nối dõi nên từng nhận Kiến Phúc và Đồng Khánh làm con nuôi. Hàm Nghi được đưa lên ngôi giữa cuộc khủng hoảng kế vị.

Khác với lăng mộ vua chúa triều Nguyễn khác, lăng Kiên Thái Vương có đến hai nhà bia (bi đình) Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Qua tấm bia chắn trục là hai nhà bia. Nhà bên trái gắn với vua Đồng Khánh, còn nhà bên phải do vua Khải Định dựng năm 1917. Một người là con, một người là cháu nội của Kiên Thái Vương.

Lăng Kiên Thái Vương Ký họa của Phạm Gia Phong, SV Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Trên những ô hộc trong nhà bia, sành sứ được ghép thành đủ 24 cảnh Nhị thập tứ hiếu: Hoàng Hương sưởi chăn cho cha, Lục Tích giấu quả mang về cho mẹ, Mạnh Tông tìm măng…

Nét rêu phong, thâm trầm trước lối vào lăng Kiên Thái Vương Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Vua Đồng Khánh sau đó cho kiến thiết lớn khu mộ cha ruột. Năm 1888, điện Truy Tư được dựng gần lăng để thờ Kiên Thái Vương. Châu bản triều Nguyễn ghi khi công trường thiếu vật liệu, nhà vua thấy quy cách điện Khâm Văn trong Hoàng thành "tương đối hợp" nên truyền tháo dỡ để tiếp tục dựng Truy Tư.

Ngay cổng Nghi môn có con lân (hoặc nghê) được khảm sành sứ nhiều màu Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo