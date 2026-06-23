Lăng kính bạn đọc: Chăm sóc người nộp thuế

Như Thanh Niên đề cập, Văn phòng Chính phủ vừa phát hành Công văn số 5272 gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, chuyển ý kiến của của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về kiến nghị giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo công văn, vừa qua Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị về một số giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nghiên cứu, tham khảo các kiến nghị của 2 tổ chức nói trên trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách; bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân. Đặc biệt, Bộ Tài chính cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ các giải pháp phù hợp trong chỉ đạo điều hành.

Trong thực tế, sau thời gian tự kê khai, đóng thuế theo doanh thu, nhiều hộ kinh doanh cho biết có phần "đuối" với các thủ tục và chi phí tuân thủ. Cụ thể, nhiều hộ kinh doanh cho biết sẵn sàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo doanh thu và lợi nhuận thực tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua suy giảm, chi phí tuân thủ đang ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động và mở rộng kinh doanh của không ít hộ.

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa kiến nghị được hỗ trợ gỡ khó về thủ tục thuế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giảm áp lực thủ tục, khai thuế

Nêu ý kiến về việc cần có chính sách cụ thể hơn về thuế khoán cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bạn đọc (BĐ) Hoàng Lê viết: "Giảm bớt việc phải ghi chép tay thêm sổ liệt kê mua vào bán ra, nâng mức thuế khoán, theo tôi là rất đúng và phù hợp với đa số người buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ trong thực tế đời sống kinh tế xã hội hiện nay".

BĐ Ham Trinh chia sẻ thêm: "Hộ kinh doanh chúng tôi không trốn thuế, không né thuế, không cần giảm thuế mà chúng tôi chỉ muốn giảm áp lực kế toán, sổ sách. Thời gian chúng tôi bây giờ phục vụ khách hàng còn ít hơn là làm sổ sách hồ sơ…".

Đa số BĐ đề nghị ngành thuế tiếp tục khai thác mạnh hơn các tiện ích chuyển đổi số để hỗ trợ người nộp thuế.

BĐ Mai Hà đề nghị: "Một khi tất cả hóa đơn của các loại hình kinh doanh đã được đưa lên phần mềm, chuyển trực tiếp tới cơ quan thuế, thì cơ quan thuế chỉ cần ra thông báo thuế, bỏ thủ tục người nộp thuế phải khai thuế. Sau đó, người nộp thuế căn cứ vào thông báo thuế để nộp thuế hoặc phản hồi, yêu cầu điều chỉnh".

Nhắc đóng thuế qua eTax

Trong thực tế, có nhiều trường hợp cụ thể đang khiến các hộ kinh doanh gặp khó khăn. BĐ Mr Giao cho biết: "Hộ kinh doanh còn vướng nhiều nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể để tuân thủ quy định về thuế, như trường hợp người mua đổi hàng, trả hàng. Hôm rồi, tôi mua một thiết bị vệ sinh, về dùng không được nên đem trả hàng, nhưng người bán từ chối vì đã xuất hóa đơn rồi, không trả được. Lần khác tôi mua thùng bia, khi người nhà muốn đổi loại bia, tôi đi đổi nhưng cũng bị người bán từ chối vì đã trả tiền chuyển khoản rồi".

Đa số BĐ đồng tình với nhận xét những quy định về kê khai mua vào bán ra, hóa đơn... hiện nay đang khiến hộ kinh doanh mất nhiều thời gian và luôn sợ sai, ảnh hưởng đến kinh doanh. BĐ Cường Trịnh nêu ý kiến: "Đúng là cần giảm áp lực lẫn thủ tục cho hộ kinh doanh, cho người nộp thuế".

Từ góc độ này, BĐ Ba Phi đề nghị: "Chúng ta đã có app eTax Mobile thì nên có chức năng nhắc nhở đóng thuế trên ứng dụng, giống như dịch vụ viễn thông thường nhắc khách hàng sắp hết hạn, cần nộp tiền duy trì. Như vậy sẽ hạn chế được việc chậm nộp thuế, bị đóng phạt. Hãy xem người nộp thuế như một khách hàng, chăm sóc để họ cảm thấy tiện lợi nhất, thì dần dần việc tự nguyện đóng đúng thuế, đủ thuế sẽ thành thói quen".