Lăng kính bạn đọc: Đã in hóa đơn, sao còn viết tay?

Như Thanh Niên đã thông tin, nhiều hộ kinh doanh thuộc nhóm 1 và 2 (doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm) tại TP.HCM cho biết việc vừa kê khai thuế trên trang điện tử, vừa phải viết tay liệt kê hàng hóa mua vào, bán ra… khiến họ "không còn thời gian và tâm trí" để tập trung kinh doanh. Từ đó, nhiều hộ kinh doanh đề xuất bỏ quy định phải ghi chép sổ mua, bán hàng theo mẫu vì cho rằng việc mua bán đã có hóa đơn hoặc đã kê khai trong phần mềm quản lý bán hàng.

Nhiều hộ kinh doanh cho biết việc phải ghi chép sổ sách, lượt mua vào, bán ra khiến họ khó tập trung bán hàng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo quy định, các cá nhân, hộ kinh doanh ngoài việc kê khai bán hàng, xuất hóa đơn điện tử (đối với hộ có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm) còn phải ghi tay vào sổ Nhật ký mua hàng và Nhật ký bán hàng cụ thể ngày, số hóa đơn, tên đơn vị, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền. Hàng mua vào kê khai trong sổ Nhật ký mua hàng, hàng bán ra ghi đầy đủ trong Nhật ký bán hàng.

Cho rằng các chi phí và thời gian tuân thủ quy định kê khai thuế đối với hộ kinh doanh đang có nhiều vấn đề không hợp lý, bà Phương Vân - hộ kinh doanh ở P.Bình Đông (TP.HCM) - đề xuất: "Cơ quan quản lý nên điều chỉnh các quy định tuân thủ đối với hộ kinh doanh theo hướng đơn giản nhất có thể. Đã kê khai hóa đơn rồi, đừng buộc chúng tôi phải viết tay nữa…".

Nhập liệu… đi lùi

Phản hồi thông tin nói trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên bày tỏ băn khoăn và cho rằng khâu nhập liệu để kê khai thuế… "đang đi lùi". BĐ Minh Nghĩa nêu ý kiến: "Yêu cầu bắt buộc phải có máy móc để nhập liệu, cài phần mềm kế toán để in hóa đơn, lại vẫn yêu cầu ghi chép tay, sao nghe có vẻ mâu thuẫn".

Đề cập tính hiệu quả khi áp dụng vào thực tế, BĐ Thuy Le nhận định: "Trong thời kỳ ưu tiên chuyển đổi số mà hộ kinh doanh còn phải nhập liệu vào sổ giấy là bước đi lùi. Thêm lý do bất hợp lý nữa là ghi sổ giấy không giúp ích nhiều về mặt thống kê, đối chiếu, tra soát vì cán bộ thuế khó có thời gian xem hết tất cả sổ giấy. Theo tôi, ghi sổ giấy vừa tốn công sức và mất thời gian cho chủ hộ kinh doanh".

BĐ Trường Lưu góp ý thêm: "Tôi hiểu đây là bước đệm để cơ quan quản lý đảm bảo chính xác, minh bạch khi chuyển đổi khâu kê khai thuế và nộp thuế theo quy định mới đối với các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian chuyển đổi với các sổ ghi tay mua bán hàng hóa cần rút ngắn, vì một phần mềm kế toán đơn giản sẽ giải quyết tốt nhu cầu này".

Để hộ kinh doanh chủ động

Đa số BĐ tán thành ý kiến cơ quan quản lý cần nhanh chóng trao quyền cho hộ kinh doanh chủ động kê khai, ghi chép hàng hóa mua vào, bán ra theo tinh thần tự chịu trách nhiệm.

BĐ Hung Nguyen Phi đề nghị: "Với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ như cửa hàng tạp hóa, quán ăn, quán nước…, chỉ cần ghi nhận tổng tiền nhập hàng và bán ra là được rồi. Yêu cầu ghi chi tiết quá đôi lúc gây khó cho người bán hàng".

BĐ Thanh An nhận xét thêm: "Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một ví dụ khác, đó là trước đây lúc nhỏ ai cũng có giấy khai sinh, lớn lên có chứng minh nhân dân, mà làm thủ tục gì cũng cần giấy khai sinh vậy. Giờ thì khác, mọi thủ tục có thể gói gọn trong một app VNeID. Ngành thuế cũng cần nghĩ đến hướng tiện lợi như vậy".

"Nên tập trung cung cấp, hỗ trợ hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán đơn giản để vừa đáp ứng nhu cầu đối soát vừa đảm bảo tiện lợi cho hộ kinh doanh", BĐ Tuan An đề nghị.