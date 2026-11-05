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    Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt, doanh nghiệp nhận sổ đỏ sau 24 giờ

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Chỉ 24 giờ sau khi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cấp sổ đỏ cho Công ty Cizidco đối với hơn 32,58 ha đất tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

    Ngày 5.11, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco), đối với thửa đất có diện tích hơn 32,58 ha tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng (thuộc xã Thăng Trường và phường Bàn Thạch).

    Doanh nghiệp này đã nhận được sổ đỏ ngay trong cùng ngày.

    Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt, doanh nghiệp nhận sổ đỏ sau 24 giờ- Ảnh 1.

    Công ty Cizidco có thửa đất diện tích hơn 32,58 ha tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng

    ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    Trước đó, chiều 4.11, tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành và nhà đầu tư về tình hình thực hiện dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã nghe đại diện Công ty Cizidco phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

    Cụ thể, doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ đối với diện tích thuộc giai đoạn 1, hơn 32,58 ha. Việc chậm cấp giấy gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ giao đất cho Tập đoàn Hyosung.

    Đáng chú ý, trước đó UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo xử lý vướng mắc này, yêu cầu hoàn thành trước ngày 20.10.2026 nhưng chưa được thực hiện.

    Sau khi nghe phản ánh, ông Phan Thái Bình phê bình Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc chậm triển khai chỉ đạo của UBND thành phố, đồng thời yêu cầu xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

    Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và điều chỉnh giá đất cho Công ty Cizidco trước ngày 10.11.2026.

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